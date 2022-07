Hittegolf in vijf departementen in Frankrijk: tot 37 graden in Provence

Hebben de VS genoeg vaccins tegen apenpokken? Deskundi­gen denken het niet

Federale ambtenaren hebben deze week de aankomst van honderdduizenden extra doses vaccin tegen apenpokken aangeprezen als een mijlpaal in de strijd tegen de uitbraak in de VS. Naar schatting van deskundigen zijn dat er echter niet genoeg om het virus in te perken.

13:40