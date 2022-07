Hittegolf Groot-Brittannië: 16 brandweermannen gewond en grote hinder in treinverkeer

Hittere­cord aan diggelen in Verenigd Koninkrijk: met 40,2 graden Celsius warmste dag ooit en kwik blijft stijgen

In het Verenigd Koninkrijk is de hoogste temperatuur ooit gemeten: 40,2 graden Celsius. Dat meldt de Britse weerdienst Met Office. En het record zou wel eens van korte duur kunnen zijn, want het kwik is nog altijd aan het stijgen.

