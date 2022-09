Hittegolf breekt records in Californië: verhoogd risico voor brand en vrees voor falen van elektriciteitsnet

Vrouw gered uit zee bij Barcelona na acht uur in het water

Een 29-jarige vrouw is gered voor de kust van Barcelona na acht uur in het water te hebben gelegen. De bemanning van een vrachtschip hoorde haar hulpgeroep en hielp haar aan boord. De onfortuinlijke zwemster heeft geen nadelige gevolgen overgehouden aan het avontuur. Volgens de Spaanse autoriteiten is ze in het ziekenhuis kort onderzocht en snel weer vertrokken.

5 september