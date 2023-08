Hittegolf bereikt Frankrijk: temperaturen van 40 graden en meer, code oranje in 28 departementen

“Make history great again”: AI-ar­tiest voegt Donald Trump toe aan de wereldge­schie­de­nis en dat levert deze foto's op

Donald Trump is 'nog’ maar 77 jaar, maar toch was hij als eerste man op de maan, vocht hij samen met het leger tijdens de Tweede Wereldoorlog en schreef hij mee aan de Amerikaanse onafhankelijksverklaring. Of dat laten AI-beelden toch uitschijnen. Het fanaccount ‘Trump History’, met meer dan 100.000 volgers, toont Trump - met behulp van artificiële intelligentie - op tal van belangrijke momenten in de wereldgeschiedenis: van de prehistorie tot de gebeurtenissen van 9/11.