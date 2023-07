Hitte in Griekenland nog niet voorbij, brandweer waarschuwt voor meer bosbranden

Proces tegen Trump over geheime documenten start op 20 mei 2024

Het proces tegen de voormalige VS-president Donald Trump over het meenemen van geheime documenten uit het Witte Huis zal in mei volgend jaar van start gaan. Dat heeft de bevoegde rechter Aileen Cannon vrijdag bekendgemaakt. Het proces zal plaatsvinden voor een federale rechtbank in Fort Fierce in Florida.