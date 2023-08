Hitte in Frankrijk: vanaf vrijdag code oranje in 19 departementen met temperaturen “boven de 40 graden”

Britse krant roept op om land te verlaten “nu het nog kan”: “VK niet langer in staat om eigen problemen op te lossen”

De Britse krant ‘The Telegraph’ heeft een opvallende oproep gedaan richting iedereen die jonger is dan 50 jaar. “Ga weg uit het VK nu het nog kan”, dat is de scherpe boodschap van columnist Sam Ashworth-Hayes. De conservatieve krant stelt dat het land “niet langer in staat is om haar eigen problemen op te lossen”. En het zal “alleen maar erger worden”, klinkt het onheilspellend.