Hitte en branden in Italië, Griekenland en Turkije houden aan, verschillende doden en gewonden

Italië, Griekenland en Turkije gaan nog steeds gebukt onder een extreme hittegolf en natuurbranden. De Italiaanse brandweerlieden hebben de voorbije 24 uur meer dan 800 brandhaarden geregistreerd. In het noordwesten van het Griekse schiereiland Peloponnesos zijn vandaag vijf dorpen ontruimd. Er zijn ook zeker zestien gewonden. In de Turkse vakantieregio Bodrum werden mensen met boten over zee in veiligheid gebracht.

“In de afgelopen 24 uur hebben brandweerlieden meer dan 800 interventies uitgevoerd: 250 in Sicilië, 130 in Apulië en Calabrië, 90 in Lazio en 70 in Campania”, klinkt het.

Italië is de afgelopen dagen getroffen door een grote hittegolf met temperaturen tot 40 graden in Puglia en 39 graden in Sicilië. De hitte en het gebrek aan regen hebben geleid tot talrijke branden, waarvan er één eind vorige week meer dan 20.000 hectare bos, olijfgaarden en gewassen verwoestte in de regio Oristano in het westen van Sardinië. Volgens de autoriteiten zijn sommige branden aangestoken.

Terwijl het zuiden het land brandt, krijgt het noorden te maken met zware onweers- en hagelbuien.

Volledig scherm Brand op Sicilië. © ROBERTO VIGLIANISI via REUTERS

Griekenland

Minstens twintig huizen in de stad Patras zijn compleet verwoest door de branden. Er zijn vandaag nog altijd 300 brandweermensen, 77 wagens, twee vliegtuigen en vijf helikopters aan het werk om de bosbranden te bestrijden. De meeste branden zouden intussen onder controle zijn. De brand brak gisteren uit in de buurt van Patras, op zo’n 210 kilometer ten westen van hoofdstad Athene.

Aan de ziekenhuizen in Patras en Aigio werd vandaag gevraagd om zich voor te bereiden op mogelijke gewonden door de bosbranden. Volgens de meest recente gegevens zondag zijn al zestien gewonden opgenomen in het ziekenhuis.

Volledig scherm © AFP

Snelwegen afgesloten

Verschillende snelwegen in het gebied zijn afgesloten. Ook op de Rio-Antirriobrug, die Peloponnesos verbindt met het Griekse vasteland, is geen verkeer toegelaten.

Volledig scherm Brandweermannen doen er alles aan om het vuur te blussen. © AFP

Door de droogte en hitte vinden elke zomer bosbranden plaats in Griekenland. Volgens meteorologen heeft het land momenteel wel te kampen met een “historische en lange hittegolf”, met temperaturen die schommelen tussen 42 en 44 graden. Grieken hoeven voorlopig ook niet te rekenen op verkoeling. Er worden zondag lokaal temperaturen verwacht die rond de 45 graden liggen. Ook ‘s nachts blijft het heet. Vooral in stedelijke gebieden zakt het kwik soms niet onder de 30 graden.

Volledig scherm © AFP

Situatie Turkije

Duizenden hulpverleners hebben voor de vijfde dag op rij zware bosbranden in Turkije bestreden. Gisteren avond werden ook honderd Russische toeristen uit een oostelijke buitenwijk van Bodrum geëvacueerd, zo liet het Russische consulaat-generaal in Antalya weten. Ze zijn overgeplaatst naar nieuwe hotels. Een ander dorp in de provincie Antalya moest zondag ook worden ontruimd, zo meldde de omroep NTV.

Sinds woensdag heeft Turkije te maken met de ergste bosbranden in jaren. Minister van Bosbouw Bekir Pakdemirli zei vandaag dat vijf van de oorspronkelijke honderd branden nog steeds woeden. Er zijn nog steeds brandhaarden in de zuidelijke en westelijke provincies Antalya en Mugla. Door de sterke wind worden de branden aangewakkerd en is het voor de brandweer moeilijk om de vlammen te bestrijden.

Volgens officiële cijfers hebben de branden tot nu toe ten minste zes mensenlevens geëist - vijf in Antalya en één in Marmaris. Honderden mensen raakten gewond.

Volledig scherm © EPA

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan bezocht gisterenavond de getroffen gebieden. Hij verzekerde de slachtoffers dat er snel hulp zal komen. Zo zijn er dankzij de hulp van Rusland, Iran en Oekraïne extra blusvliegtuigen ingezet. Naast 16 blusvliegtuigen zijn volgens Erdogan ook 45 blushelikopters, drones en duizenden hulpverleners ingezet. De Turkse regering krijgt heel wat kritiek over zich omdat het zelf geen operationele blusvliegtuigen heeft.

Volledig scherm © EPA

Volgens de president werd een brand in Marmaris veroorzaakt door kinderen. Er is een onderzoek geopend naar de oorzaak van de andere branden. Daarbij wordt brandstichting niet uitgesloten.

Meteorologen spreken al over een “historische hittegolf”. Gemeenten hebben gebouwen met airconditioning opengesteld voor mensen die hun snikhete woningen willen ontvluchten. De autoriteiten waarschuwen dat er door de aanhoudende droogte ook een verhoogd risico blijft op branden.

Volledig scherm © EPA