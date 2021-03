Historische rechtszaak rond George Floyd gaat bijna van start: zo liggen de kaarten

Proces tegen onderwe­reld­fi­guur ‘Rico de Chileen’ gestart in Nederland

16:29 In Nederland is maandag het proces gestart tegen Richard R., beter bekend als Rico de Chileen. De 47-jarige Chileense Amsterdammer wordt beschouwd als een kopstuk in de onderwereld. Hij zou nauw samengewerkt hebben met topcrimineel Ridouan Taghi en verantwoordelijk zijn voor een bende die liquidaties pleegde en voorbereidde.