Historisch winters noodweer in Spanje: leger rukt uit voor ingesneeuwde mensen, vier mensen overleden

Vier mensen zijn in Spanje omgekomen door het winterse noodweer dat het land en vooral het gebied rond de hoofdstad Madrid heeft getroffen. Militairen zijn ingezet om automobilisten bij te staan die vast zijn komen te zitten in de sneeuw. Zo’n 1.500 mensen zouden uit hun wagens zijn bevrijd. Vooral rond Madrid zijn veel mensen door het winterse weer gestrand.

De internationale luchthaven Adolfo Suárez Madrid-Barajas blijft vandaag gesloten, aldus de autoriteiten. De spoorwegen hebben alle treinverbindingen van en naar Madrid gestaakt, melden Spaanse media die schatten dat het er in tientallen jaren niet zo veel gesneeuwd heeft.

Twee daklozen zijn doorgevroren, een in het noordoosten van het land, de ander in Madrid. In het zuiden, bij Malaga, kwamen een man en een vrouw om het leven toen ze vast waren komen te zitten in hun auto en een rivier buiten haar oevers trad. Eerder spraken de autoriteiten over twee doden.

In de hoofdstad is tussen de 25 en 50 centimeter sneeuw gevallen. De burgemeester, José Luis Martínez-Almeida, heeft het leger opgeroepen ook in de stad te hulp te komen. Volgens hem is er een noodsituatie ontstaan omdat Madrid nu volkomen geïsoleerd is geraakt. In de gemeente wonen ruim drie miljoen mensen, maar in de metropool Madrid wonen er twee keer zo veel. De bussen en vuilniswagens rijden niet meer en de gemeente heeft mensen opgeroepen thuis te blijven. De scholen blijven in ieder geval maandag en dinsdag dicht, berichtten Spaanse media.

In reactie op de gebeurtenissen tweetten koning Felipe VI en koningin Letizia: “De koninklijke familie wil zijn verdriet uitspreken over de slachtoffers van de storm en vraagt om uiterste voorzichtigheid vanwege de risico’s van ophoping van ijs en sneeuw.”

De sneeuwval en temperaturen vaak ver onder nul treffen vrijwel heel het land. In 45 van de vijftig provincies van het land heerst dit weekend bitter koud winterweer, zelfs in de Noord-Afrikaanse enclave Ceuta aan Middellandse Zeekust. De kou is nog lang niet over want meteorologen voorzien een week met vaak temperaturen tot min 10 graden.

Het noodweer is naar het land gebracht door de sneeuwstorm die de naam Filomena heeft gekregen. In de plaats Vega de Lourdes in het noorden van Spanje werd afgelopen week de laagste temperatuur ooit in het land gemeten. Het kwik daalde er tot -35,6 graden, meldt de meteorologische dienst van de provincie Léon.

