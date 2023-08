“Historisch voorbeeld van klimaatdemocratie”: Ecuador zal oliewinning in Amazonereservaat stoppen

Ecuadoraanse kiezers hebben in een referendum gestemd voor het stoppen met boren naar olie in een Amazonereservaat. Klimaatactivisten spreken van een “historisch voorbeeld van klimaatdemocratie”. Het voorstel om een halt toe te roepen aan oliewinning in het nationale park Yasuní, een van de meest diverse biosferen ter wereld, kreeg 59 procent van de stemmen.

Oliewinning in het reservaat vertegenwoordigt nu nog 12 procent van de 466.000 vaten olie die Ecuador per dag produceert. De regering van vertrekkend president Guillermo Lasso schat dat het land in de komende twintig jaar 16 miljard dollar (bijna 14,7 miljard euro) aan inkomsten verliest door het stopzetten van de olieboringen.

In het reservaat – dat meer dan één miljoen hectare groot is – wonen de Tagaeri en Taromenane, allebei inheemse bevolkingsgroepen die er in isolement leven. In 1989 werd Yasuní uitgeroepen tot Wereldbiosfeerreservaat door Unesco: er leven 610 soorten vogels, 139 soorten amfibieën en 121 soorten reptielen. Eén hectare in het reservaat zou meer dierensoorten bevatten dan heel Europa, en meer boomsoorten dan in Noord-Amerika.

Volledig scherm Kominta, een inheemse Waorani-jager, woont in het gebied waarover zondag een referendum werd gehouden. © REUTERS

Het boren naar olie in het Amazonegebied ligt zeer gevoelig in het Zuid-Amerikaanse land. In 2011 werd het Amerikaanse olieconcern Chevron door het Hooggerechtshof veroordeeld tot het betalen van 8 miljard dollar vanwege aangerichte (milieu)schade in het gebied. Vanaf de jaren 60 zou Texaco (dat in het jaar 2000 opging in Chevron) drie decennia lang giftig afval in het gebied hebben gedumpt. Hoewel het vonnis in 2018 nietig werd verklaard door een internationale rechtbank in Den Haag, zijn veel Ecuadorianen niet gediend van oliewinning in natuurgebied.

Volledig scherm Het nationale park Yasuní. © REUTERS

Presidentsverkiezingen

Ecuador hield zondag ook presidentsverkiezingen. Geen van de kandidaten kreeg volgens de kiesraad genoeg stemmen om meteen te winnen in de eerste verkiezingsronde. Die vond plaats in de nasleep van de geruchtmakende moord op presidentskandidaat Fernando Villavicencio. In oktober gaan de Ecuadoranen opnieuw naar de stembus voor presidentsverkiezingen.

Begin deze maand nam Ecuador met zeven andere Zuid-Amerikaanse landen deel aan een topoverleg over de bescherming van het Amazonegebied. De landen kwamen overeen een alliantie te vormen om ontbossing in de Amazone te bestrijden. De top leidde echter niet tot concrete beleidsvoorstellen om dat doel te bereiken. Het toestaan van nieuwe olieboringen in het gebied was een van de knelpunten.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.