'Historisch' pakket maatregelen in Nederlandse begroting: koopkracht stijgt met 3,9 procent

Geld Definitief cijfer: inflatie in eurozone bereikt recordhoog­te van 9,1 procent

De inflatie in de eurozone is in augustus uitgekomen op het nieuwe recordniveau van 9,1 procent, gestuwd door de aanhoudend hoge prijzen voor energie en levensmiddelen. Dat meldt het Europese statistiekbureau Eurostat in een definitief cijfer dat overeenkomt met een eerdere raming. In juli bedroeg de inflatie nog 8,9 procent op jaarbasis.

12:12