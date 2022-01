Historisch moment: Pakistaans Hooggerechtshof verwelkomt eerste vrouwelijke rechter

Abdeslam aanwezig tijdens proces, Krayem niet: zitting geschorst

Osama Krayem, een van de beschuldigden in het proces rond de aanslagen van 13 november 2015, is vandaag niet aanwezig in de rechtbank. Het hof moest zijn verhoor voortzetten, dus de zitting werd geschorst. Hoofdbeschuldigde Salah Abdeslam tekende wel present.

