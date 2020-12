Historisch: Margaret Keenan (90) eerste persoon ter wereld die coronavaccin van Pfizer toegediend krijgt

Historisch moment in het Verenigd Koninkrijk. De 90-jarige Margaret Keenan uit Noord-Ierland werd er, voor zover bekend, de eerste persoon ter wereld die ingeënt is met het coronavaccin van Pfizer/BioNtech. Een wereldprimeur dus, als de proefpersonen uit klinische studies niet worden meegerekend. Het VK keurde als allereerste land het vaccin goed.

Margaret Keenan - Maggie voor haar vrienden - woont al zes decennia in Coventry, maar komt oorspronkelijk uit Eniniskillen in Noord-Ierland. De grootmoeder kreeg het vaccin om 6.30 uur lokale tijd (7.30 uur bij ons) toegediend van verpleegster May Parsons in het Universitair Ziekenhuis van Coventry. Het is het startschot voor de enorme Britse vaccinatiecampagne.

De vrouw, die volgende week 91 wordt, zei zich “zo bevoorrecht” te voelen om als eerste de prik te krijgen. “Het is het beste vroege verjaardagscadeau dat ik me kan wensen, omdat het betekent dat ik eindelijk kan uitkijken om tijd door te brengen met mijn familie en vrienden in het nieuwe jaar. Voor het grootste deel van het jaar ben ik alleen geweest. Mijn advies aan iedereen die het vaccin aangeboden krijgt is het ook te nemen - als ik dat op mijn 90 kan, dan jij ook.” Ook Londen verplicht de bevolking niet om zich in te enten.”

Maggie Keenan werkte tijdens haar loopbaan in een juwelierszaak en ging pas vier jaar geleden met pensioen. Ze heeft een dochter, een zoon en vier kleinkinderen. Op de beelden van de historische vaccinatie draagt de vrouw, naast een mondmasker, ook een blauw T-shirt met een kerstpinguïn op. En daarover nog een warme golf, waarvan de mouw opzijgeschoven werd, zodat Mary Parsons het spuitje kon toedienen bij Keenan. Voor Parsons voelde het alsof er nu eindelijk licht is aan het einde van de tunnel na erg zware maanden.

Volledig scherm Verpleegster May Parsons in een voorbereidend gesprek met Margaret Keenan. © Photo News

Vorige week keurde het Verenigd Koninkrijk als eerste land ter wereld het vaccin van Pfizer/BioNtech goed. Al snel vertrokken de eerste vrachtwagens met het vaccin vanuit de productiesite van Pfizer in Puurs-Sint-Amands naar het VK. Dit weekend kwamen de eerste ladingen van 800.000 doses aan in een hospitaal in Zuid-Londen, van waar ze verder verdeeld worden naar een vijftigtal vaccinatiecentra in het land. Het VK bestelde in totaal 40 miljoen doses van het vaccin van Pfizer/BioNtech, dat een efficiëntie van 95 procent kan voorleggen.

De hele uitrol van het Covid-19-vaccin in het VK is de grootste vaccinatiecampagne in de geschiedenis van het land. Eerst komen daar de 80-plussers in de ziekenhuizen aan de beurt, daarna de 80-plussers in de woonzorgcentra en de mensen die in de zorgsector werken. Minister van Volksgezondheid Matt Hancock doopte de historische dag al om tot “V-day”. Hij omschreef de eerste inenting van Keenan als een emotioneel moment.

In het zwaar getroffen Verenigd Koninkrijk stierven al 61.000 mensen aan het coronavirus. Het land telt zo’n 66 miljoen inwoners.

Rusland en China begonnen eerder al hun bevolking in te enten met de vaccins die in eigen land ontwikkeld werden.