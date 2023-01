Historisch centrum van Odessa komt op UNESCO-lijst van bedreigd Werelderfgoed

Broedt Poetin op plan om vriend en Oekraïens ex-politicus aan het hoofd te zetten van pro-Russische marionet­ten­re­ge­ring in Oekraïne?

Victor Medvedtsjoek, een Oekraïense politicus die nauwe persoonlijke banden heeft met Poetin, is voor het eerst sinds zijn terugkeer in Rusland in de openbaarheid verschenen. In een interview met een Russische krant heeft hij een plan uit de doeken gedaan om de Oekraïense regering omver te werpen en een pro-Russische schaduwregering te installeren met hemzelf aan het hoofd. Kenners zien hierin een plan van president Poetin om een uitweg te zoeken uit de oorlog in Oekraïne.

24 januari