Hipkins door Labourpartij gekozen tot opvolger van Ardern als premier Nieuw-Zeeland

Toeristen beleven bange momenten in Chinees pretpark: slingerat­trac­tie valt op hoogste punt uit

Enkele Chinese toeristen hebben wel héél spannende momenten beleefd in een pretpark in Fuyang. Een slingerattractie valt op het hoogste punt uit. De toeristen hangen tientallen meters hoog ondersteboven in de lucht. En dat duurt lang - het personeel kan de machine enkel handmatig herstellen. Uiteindelijk schiet de attractie na tien minuten opnieuw in gang. Het is niet duidelijk of er gewonden zijn. Alle inzittenden kregen wel hun toegangsticket terugbetaald. Bekijk hierboven de beelden.

20 januari