Hindoes mishandelen moslim (72) en knippen zijn baard af

De man zat naar eigen zeggen op 5 juni in een tuktuk. De twee overige passagiers bedekten hun gezicht en dwongen hem met hen uit te stappen. Vanaf daar ging naar een afgelegen huis aan een bos. Het duo sloot hem op in een kamer en trommelde nog drie andere mannen op. Ze ranselden hem af met houten stokken.

Uttar Pradesh is met ruim 200 miljoen inwoners de meest bevolkte deelstaat van India. Bijna 80% van de inwoners is hindoe. Moslims vormen met bijna 20 % de grootste religieuze minderheid. Religieus geweld komt wel vaker voor. In 2019 weigerde een jonge moslim (15) in de stad Chandauli een hindoe-slogan te scanderen waarop hij vervolgens in brand werd gestoken. De tiener liep brandwonden over zestig procent van zijn lichaam op.