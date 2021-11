Hindoes baden in rivier bedekt met giftig schuim

IndiaEen laag giftig schuim heeft delen van een heilige rivier in India bedekt. De rivier Yamuna, een zijrivier van de Ganges, bevindt zich dichtbij de Indiase hoofdstad New Delhi. Aan de rivier kwamen heel wat hindoes samen voor het religieuze festival ‘Chhath Puja’. Verschillende mensen baadden in de rivier om te bidden tot de hindoeïstische zonnegod, al was dat niet zonder gevaar. Zo kan het toxische schuim onder meer ademhalingsklachten en huidproblemen veroorzaken.

Volgens experten wordt het schuim veroorzaakt door industrieel afval en ongezuiverd rioolwater. De toxische stof bevat grote hoeveelheden ammoniak en fosfaat, waardoor het schadelijk is voor de gezondheid. Ondanks de risico’s namen toch heel wat religieuzen een duik in het water om de hindoeïstische zonnegod Surya te eren, het hoofddoel van het vierdaagse festival. Een van de aanwezigen, Rajesh Kumar Verma, stond in het water en benadrukte dat hij niet bang was van het schuim: “Welke angst? Als we bang zijn, hoe kunnen we dan bidden?”, aldus de man.

Ook gelovige Gunjan Devi zei dat ze geen andere mogelijkheid had dan in het water te baden. “Het water is ongelooflijk vuil, maar we hebben niet veel opties. Het is een ritueel om een bad te nemen”, klinkt het.

Volledig scherm Kinderen spelen in de rivier. © AP

Volledig scherm Aan de rivier Yamuna kwamen heel wat hindoes samen voor het religieuze festival ‘Chhath Puja’. Verschillende mensen baadden in de rivier om te bidden tot de hindoeïstische zonnegod, al was dat niet zonder gevaar. © AFP

Water geven aan rivier

Ondertussen zou de regering al een tiental boten hebben ingezet om het schuim te verwijderen, maar experten stellen dat het al heel wat schade heeft kunnen veroorzaken. “De rivier is op ecologisch vlak dood. Er leven geen vissen of watervogels. Dat is al jaren het geval”, aldus Bhim Singh Rawat van het Zuid-Aziatische Netwerk van Dammen, Rivieren en Mensen (SANDRP). De boten probeerden het schuim met water weg te spuiten, maar de poging werd al snel belachelijk gemaakt op sociale media. “Wanneer je een rivier water moet geven”, spotte iemand op Twitter.

Gevaarlijke vervuilingsniveaus

De rivier Yamuna is het sterkst vervuild in de regio rond New Delhi. De Indiase hoofdstad is een van de meest vervuilde steden ter wereld, met erg gevaarlijke luchtvervuilingsniveaus. Hoewel amper twee procent van de rivier doorheen de stad stroomt, is New Delhi verantwoordelijk voor ongeveer 76 procent van de vervuiling in het water. Volgens Rawat heeft de vervuiling een grote impact op de lokale inwoners. “Duizenden dorpelingen vullen emmers met water uit de rivier om er in te baden en ervan te drinken”, besluit hij.

India is ‘s werelds derde grootste uitstoter van broeikasgassen. Op de klimaattop COP26 in de Schotse stad Glasgow deelde de Indiase premier Narendra Modi mee dat het land als doel heeft om tegen 2070 koolstofneutraal te zijn.

Volledig scherm Aan de rivier Yamuna kwamen heel wat hindoes samen voor het religieuze festival ‘Chhath Puja’. Verschillende mensen baadden in de rivier om te bidden tot de hindoeïstische zonnegod, al was dat niet zonder gevaar. © AP

