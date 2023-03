Hinder door staking openbare diensten in Portugal

Twintig jaar geleden vielen VS en Groot-Brittannië Irak binnen

Op 20 maart 2003 vallen de VS en Groot-Brittannië Irak binnen om het regime van Saddam Hoessein omver te werpen. De invasie kadert in de 'Global War on Terror', de Amerikaans militaire campagne die toenmalig Amerikaans president George W. Bush had gelanceerd na de terroristische aanslagen van 11 september 2001 op het World Trade Center in New York en het Pentagon in Washington, waarbij in totaal meer dan 3.000 mensen om het leven komen.