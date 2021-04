“Hij wilde hen voor hun geaardheid straffen met de dood”: IS-aanhanger die homokoppel neerstak in Dresden, staat nu terecht

Volgens de aanklagers bij het gerechtshof Dresden is de verdachte een jihadist die de mannen voor een homoseksueel koppel had aangezien en hen voor hun geaardheid wilde straffen met de dood. Abdullah H. wilde de “ongelovigen” uit de door hem zo gehate vrije, westerse samenleving laten “verdwijnen”.

Volgens de tenlastelegging plande de verdachte al jaren een aanslag in Duitsland. In 2015 kwam hij als vluchteling naar Duitsland. Sinds de vroege zomer van 2017 zou hij zich in toenemende mate tot de Islamitische Staat (IS) hebben gewend en er ook leden voor hebben gerekruteerd. Hij zocht op het internet ook naar informatie voor de fabricage van een bommengordel. Hij verscheen voor de jeugdrechter en belandde vervolgens in de gevangenis, waar hij nog meer radicaliseerde. Na aanvallen op de ambtenaren van de jeugdgevangenis werd zijn straf verhoogd. In september 2020 werd de man onder strenge voorwaarden vrijgelaten. Maar dat belette hem niet om toe te slaan.