Hij werd urenlang achtervolgd en keek plots smekend in de camera: dit is verhaal van Rus die zich overgaf aan Oekraïense drone

De beelden zijn beklijvend: een Russische soldaat loopt moederziel alleen door de loopgraven in de buurt van Bachmoet nadat zijn strijdmakkers gedood zijn door Oekraïense drones. Af en toe duikt hij in elkaar uit vrees voor een inslag. Plots kijkt hij recht in de camera en smeekt hij om zijn leven. De krant ‘The Wall Street Journal’ kon hem nadien spreken en tekende zijn verhaal op.

Ruslan Anitin (30) heet hij en hij kan het als enige van zijn eenheid navertellen. Enkele maanden geleden werkte hij nog in een drankenwinkel in een klein dorpje in het westen van Rusland. Tot hij op een avond telefoon kreeg met de melding dat hij gemobiliseerd werd. Als hij zich niet zou aanmelden, zou hij de gevangenis in vliegen. Hij deed wat van hem gevraagd werd en na enkele weken training werd hij naar Oekraïne gestuurd.

Flashforward. Het is begin mei en na enkele maanden in de relatief rustige provincie Loehansk krijgt Anitin te horen dat zijn eenheid naar de felbevochten stad Bachmoet vertrekt. Opeens zit hij in de vuurlinie. Een huurling van de Wagnergroep die er actief is, laat er geen onduidelijkheid over bestaan: “Als je weigert om een missie uit te voeren, word je neergeschoten. En als je probeert terug te trekken, word je ook neergeschoten.”

Bestookt

Even later ligt Anitin in de loopgraven. Oekraïense drones laten het explosieven regenen. Urenlang wordt zijn eenheid bestookt. Zijn strijdmakkers overleven het niet en Anitin blijft alleen achter. Uitgeput en wanhopig. “Ik dacht dat ik voor altijd in die loopgraaf vast zou zitten”, doet hij zijn verhaal.

Daarop besluit hij om het erop te wagen en zich over te geven. Op beelden is te zien hoe hij zijn geweer neerlegt en wanhopig in de camera kijkt, terwijl hij een kruis maakt met zijn armen. De drone die uitgestuurd is om hem te doden, blijft plots hangen. “Ondanks het feit dat hij een vijand was en soldaten van ons gedood had, voelde ik toch medelijden met hem", zal de operator van de drone later vertellen.

Daarop laat hij zijn drone een geschreven boodschap aan de Rus afleveren. “Geef je over, volg de drone”, staat erop. Anitin aarzelt niet en doet wat hem gezegd wordt. Langer dan een uur stapt hij door nauwe loopgraven, over wapens en over de lichamen van zijn gedode strijdmakkers. Tot hij aan Oekraïense kant is.

Waterflessen

Beelden tonen hoe hij onderweg naar de drone kijkt om te zien of hij nog in de juiste richting stapt. Af en toe stopt hij om te drinken van de drinkbussen van gedode soldaten of een sigaret te roken. Hij neemt ook zijn helm en kogelvrije vest af. Als hij bij de Oekraïners is, wordt hij tegen de grond gewerkt, vastgebonden en in een vrachtwagen gegooid. Intussen zit hij in de gevangenis in Charkiv.

Ondanks alles hoopt hij terug te keren naar Rusland. Zelfs als dat betekent dat hij ook daar in de cel vliegt. “Laat ze mij maar opsluiten. Ik wil terug naar mijn familie en nooit meer zoiets meemaken”, zegt hij nog.

