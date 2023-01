Hij werd meermaals neergeschoten, maar Iraanse demonstrant overleefde én kon vluchten. Kijk hier naar zijn schokkende getuigenis

Klant verlinkt koppel dat kritisch over oorlog praat op restaurant in Rusland: politie slaat hen in de boeien

De Russische politie heeft een koppel gearresteerd dat zich in een privégesprek op restaurant kritisch had uitgelaten over de oorlog in Oekraïne. Een andere klant ving het gesprek op en belde de ordediensten.

12:08