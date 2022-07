“Hij was zo intelligent en had zo veel humor”: Alles wat we weten over de slachtoffers van Highland Park

De eerste details over de slachtoffers van de massale schietpartij in Highland Park in de Verenigde Staten zijn bekend. Een 21-jarige man begon daar te schieten op mensen die naar de Fourth of July-parade in de voorstad van Chicago keken. Er vielen zeven doden en er raakten ook tientallen mensen gewond. Familie en vrienden van de slachtoffers reageren geschokt: “Ze was zo’n prachtig mens, een echte zonnestraal.”

Kevin McCarthy (37) en Irina McCarthy (35)

In de chaotische nasleep van de aanval op een 4 juli-parade op maandag, stuitte Lauren Silva op een bebloede peuter die onder een stervende man lag. Terwijl haar vriend en zoon verwoed eerste hulp probeerden te verlenen, wiegde zij het jongetje dat naar zijn ouders bleef vragen. Naarmate de uren verstreken, verspreidde het nieuws zich over het kleine kind dat was gevonden op de plaats van een bloedbad.

Op dinsdag identificeerden de autoriteiten de ouders: Kevin McCarthy, 37, en zijn vrouw, Irina McCarthy, 35, twee van de zeven slachtoffers van de dodelijke schietpartij. Irina en Kevin waren op de parade met hun 2,5-jarige zoontje Aiden. Ze keken er enorm naar uit om samen met hem naar zijn eerste parade te gaan kijken. Kevin was een geprezen werknemer bij Jaguar Gene Therepy en een “heel trotse vader”. Hij zou overleden zijn terwijl hij het jongetje probeerde te beschermen.

Katherine Goldstein (64)

Katherine Goldstein, moeder van twee dochters van begin de twintig, werd door haar man Craig Goldstein omschreven als een sportieve vrouw die zonder blikken of blozen exotische oorden wilde verkennen. “Ze klaagde niet dat er insecten waren; nee, ze ging altijd mee op reis.”

Craig Goldstein zei dat zijn vrouw niet meer buitenshuis werkte nadat ze eind jaren 90 waren getrouwd en dat ze zich toelegde op het moederschap. Ze nam haar oudste dochter, Cassie, mee naar de Highland Park-parade op de feestdag, zodat Cassie zich kon herenigen met vrienden van de middelbare school. Mevrouw Goldstein speelde graag spelletjes met haar kinderen, zoals het woordspel Bananagrams, herinnerde haar jongste dochter, Alana, zich.

Craig zei dat zijn vrouw en haar broers en zussen onlangs hun moeder hadden verloren, en dat ze hadden besproken wat voor regelingen ze voor zichzelf zouden willen treffen na hun eigen dood. Hij herinnerde zich dat Katherine, een fervent vogelspotter, had gezegd dat ze gecremeerd wilde worden en dat ze haar resten wilde laten uitstrooien in het Montrose Beach gebied in Chicago, waar zich een vogelreservaat bevindt.

Nicolas Toledo-Zaragoza (78)

Nicolas Toledo-Zaragoza wilde niet naar de 4 juli-parade in Highland Park, maar zijn handicap vereiste dat hij fulltime bij iemand in de buurt was. Zijn familie was niet van plan om de parade over te slaan en ging zelfs zover om de avond ervoor om middernacht stoelen te plaatsen op een uitgelezen plek om te kijken.

De heer Toledo-Zaragoza zat in zijn rolstoel langs de parade, tussen zijn zoon en een neef toen de kogels begonnen te vliegen. “We realiseerden ons dat onze grootvader geraakt was”, zei Xochil Toledo, zijn kleindochter. “We zagen bloed en alles spatte op ons neer.”

Toledo-Zaragoza liep drie schotwonden op die hem het leven kostten. Hij was een paar maanden geleden vanuit Mexico terug verhuisd naar Highland Park op aandringen van familieleden. Hij was een paar jaar geleden aangereden door een auto toen hij aan het wandelen was in Highland Park en had een aantal medische problemen als gevolg van dat ongeluk.

“We brachten hem hierheen zodat hij een beter leven kon hebben”, zei mevrouw Toledo. “Zijn zoons wilden voor hem zorgen en meer in zijn leven zijn, en toen gebeurde deze tragedie.”

Jacquelyn Sundheim (63)

Een glimlach en een knuffel. Dat stond Jacquelyn Sundheim, bekend als ‘Jacki’, te wachten elke keer ze de kruidenwinkel van Marlena Jayatilake in het centrum van Highland Park binnenliep. “Ze was zo’n mooi mens, een echte zonnestraal”, zei Jayatilake.

Jacquelyn Sundheim was een actief lid in de plaatselijke synagoge. Haar vrienden zeiden dat ze evenementen coördineerde en een beetje van alles deed. Janet Grable, een vriendin, zei dat ze ver boven haar verwachtingen ging bij het plannen van de bar mitswa’s.

Stephen Straus (88)

Behalve vader van twee kinderen en grootvader van vier kleinkinderen was hij ook een financieel adviseur die op zijn 88ste nog elke dag de trein nam van zijn huis in Highland Park naar zijn kantoor in Chicago. “Hij was een eerbare man die zijn hele leven werkte en zorgde voor zijn familie”, zegt zijn vrouw, “Hij was vriendelijk en zachtaardig en had een enorme intelligentie en gevoel voor humor.”

Twee kleinzonen van de overleden Stephen Straus zeiden in een interview dat zij en hun ouders elke zondagavond bij hun opa kwamen eten, ook de avond voor de schietpartij. Tobias, die met liefde terugdacht aan het gevoel voor humor van zijn grootvader, zei dat hij in topvorm was.

Cynthia Straus, een nicht van Stephen, zei dat haar oom en zijn gemeenschap beter beschermd hadden moeten worden: “Er heerst een mentaliteit dat deze dingen ons niet kunnen raken”, zei ze. “We zitten in een interne oorlog. Dit land keert zich tegen zichzelf. En onschuldige mensen sterven.”