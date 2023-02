“Hij vernederde zijn slachtoffers en plaste op hen”: Londense politieagent veroordeeld tot 30 jaar cel voor 48 verkrachtingen

Ghanese profvoet­bal­ler Christian Atsu na 26 uur levend vanonder het puin gehaald in Turkije

De Ghanese profvoetballer Christian Atsu (31) is levend vanonder het puin gehaald na de zware aardbeving in Turkije. Dat bevestigt een woordvoerder van zijn club Hatayspor. De flankaanvaller, die zondag nog het winnende doelpunt in de thuismatch tegen Kasimpasa maakte, was 26 uur vermist en werd gewond overgebracht naar het ziekenhuis.

8:30