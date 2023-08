“Hij lag naakt op een bankje”: Italiaanse jager die van dubbele moord verdachte Nederlander (21) vond, doet zijn verhaal

UPDATEDe Italiaanse politie heeft de voortvluchtige Nederlander die verdacht wordt van dubbelmoord op zijn eigen vader en een familievriend opgepakt. De politie vond de 21-jarige man slapend op een bankje bij een kapel ergens bij Torre Mondovì, melden Italiaanse media. Al eerder tijdens de grote zoektocht naar hem in een bosrijk gebied in de regio Piëmont kwam de Nederlander in het vizier van de agenten. Maar toen wist hij te ontsnappen.

KIJK. De jager die Sacha C. vond, doet zijn verhaal: “Hij lag naakt op zijn buik en reageerde amper”

De politie startte woensdagavond een grote klopjacht naar de Nederlander. De 21-jarige man zou zijn vader (65) en een familievriend (60) hebben gedood in Montaldo di Mondovì. Donderdagavond maakten de autoriteiten bekend het zoekgebied uit te breiden naar de gehele regio Piëmont. Zo’n tweehonderd agenten waren er naar de Nederlander op zoek, er werden ook speurhonden ingezet.

Naakt op een bankje

Na twee nachten op de vlucht werd de Nederlandse Sacha C. uiteindelijk gevonden in het gebied Torre Mondovì. Hij zou gisterochtend al zijn gesignaleerd na enkele meldingen van buurtbewoners. Volgens de Italiaanse krant ‘La Repubblica’ werd de jongeman naakt gevonden op een bankje, op enkele kilometers van het huis waar hij zijn vader en een vriend van zijn vader doodstak.

Het was een jager die hem als eerste zag liggen. “We waren op zoek in de modderige bossen tot we hem plots vonden op een bankje bij de kerk”, getuigt de man. “Liggend op zijn buik, volledig naakt.” Het leek niet goed te gaan met hem. “Hij reageerde niet op onze vragen”, zegt de jager.

KIJK. Nederlander (21) stak eerst zijn vader dood met keukenmes en daarna de huisarts in Italië

Keukenmes

Sacha reisde afgelopen week met zijn vader mee naar Italië. Daar gingen beiden logeren bij de 60-jarige Lambertus (Bert) ter Horst in Montaldo di Montovì, een piepklein Italiaans gehucht enkele tientallen kilometers onder Turijn. De Harderwijkse huisarts, goed bevriend met C. senior, bezat daar al enkele jaren een woning, waar hij vaak te vinden was en die hij zelf had opgeknapt.

Woensdagmiddag brak er ruzie uit. Zoon Sacha greep daarop een keukenmes en stak zijn vader neer, blijkt uit een eerste reconstructie van de politie. Ter Horst probeerde tussenbeide te komen, maar werd ook neergestoken. Chain-Fa overleed ter plekke, huisarts Ter Horst niet. Hij wist met zware verwondingen naar buiten te lopen, waarna de buren alarm sloegen. De huisarts overleed uiteindelijk onderweg naar het ziekenhuis in Turijn.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De provinciale commandant van de carabinieri, Giuseppe Carubia, bevestigde vrijdag tijdens een persconferentie dat de voortvluchtige Nederlander slapend werd aangetroffen bij de kapel bij Torre Mondovì. De verdachte heeft kennelijk een goede conditie, zei Carubia, want de bewuste kapel staat op een hoge berg en de weg ernaartoe is zwaar. Maar over zijn algehele gezondheid kon de commandant niets zeggen voor de camera van nieuwszender ‘Sky TG 24'. In totaal heeft de zoektocht door zo’n tweehonderd agenten van de militaire politie bijna veertig uur geduurd, liet hij verstaan.

Vermoedelijk heeft de verdachte psychische problemen. Tijdens de zoektocht benadrukte Carubia tegenover Italiaanse media dat het de bedoeling was de jongeman levend te pakken te krijgen. De commandant zei op de Italiaanse televisie dat de Nederlander vooralsnog niets heeft gezegd tegen de politie, ondanks de aanwezigheid van een agent die Nederlands spreekt.

Familie “opgelucht”

Een woordvoerder van Buitenlandse Zaken in Nederland laat weten dat er tot dusver geen verzoek voor consulaire bijstand is gekomen vanuit de verdachte. Wel is er contact met de families van de slachtoffers.

De familie van de 60-jarige familievriend is “opgelucht dat de verdachte is gearresteerd”. “Ze hopen hiermee antwoorden te krijgen op de vele vragen die ze hebben over deze gebeurtenis”, klinkt het in Nederlandse media.