“Hij huurde acteurs in om te getuigen over ‘Donbas-genocide’”: ex-medewerkers van Prigozjins mediabedrijf klappen uit de biecht

Jevgeni Prigozjin huurde systematisch mensen in om tijdens interviews te doen alsof ze het slachtoffer waren van Oekraïense strijdkrachten. Dat vertellen voormalige medewerkers van zijn media-imperium Patriot, dat de ex-Wagnerleider sloot na de mislukte muiterij van eind juni. Zo zou er onder meer in 2014 een interview zijn verschenen waarin een ingehuurde vrouw beweert de kruisiging te hebben gezien van een driejarig kind door Oekraïense nationalisten.

Tot Patriot behoorden nieuwsmedia als ‘RIA FAN’, ‘Politics Today’, ‘Economics Today’, ‘Nevskiye Novosti’ en ‘Narodniye Novosti’. Voor een lange tijd moesten de medewerkers zwijgen over wat er zich achter de schermen afspeelde, maar recent onthulden ze de details in een interview met ‘Bumaga’, een onafhankelijk Russisch mediakanaal.

De meest opvallende onthullingen gingen over de propagandatechnieken van Prigozjin. Een ‘RIA FAN’-journalist vertelde dat de mensen die geïnterviewd werden over de ‘genocide’ die volgens Rusland plaatsvond in 2014 in de oostelijke regio Donbas, instructies kregen over wat ze precies moesten zeggen. Ze werden gecoacht door iemand die naast de camera stond en kregen advies over hoe ze hun vooraf ingestudeerde tekst op een zo realistisch mogelijke manier konden brengen.

“De meeste mensen die in dergelijke interviews werden afgeschilderd als slachtoffers van de strijdkrachten van Oekraïne, waren ingehuurde stand-ins”, aldus de journalist. “Ze herhaalden hun ingestudeerde teksten meerdere keren om toch maar een traan te kunnen wegpinken. Ook naast de camera kregen ze instructies om langzamer te praten of om de opname opnieuw te laten starten.”

Kruisiging van peuter

Een voorbeeld van zo’n geënsceneerd interview is er eentje uit juli 2014. Daarin is een vrouw aan het woord die beweert getuige te zijn geweest van een kruisiging van een peuter. Verschillende Oekraïense en Russische bloggers en journalisten konden echter snel aantonen dat de vrouw een actrice was en dat het verhaal niet klopte.

KIJK. Dit interview op de Russische televisie waarin een vrouw vertelt hoe een kind werd gekruisigd, bleek opgezet spel

Een jaar later werd een soortgelijk interview uitgezonden. De Russische tv-zender ‘NTV’ beweerde toen dat een 10-jarig meisje overleden was als gevolg van Oekraïense strijdkrachten in het oosten van het land. Een ‘BBC’-journalist ter plekke kon toen bewijzen dat ook dit verhaal niet waar was. Maar het idee bij het Russische publiek dat er een genocide plaatsvond in de Donbas was ondertussen gelanceerd. Die vermeende genocide was ook een van de redenen die Poetin aanhaalde om Oekraïne vorig jaar binnen te vallen.

Volgens één van de Patriot-medewerkers werden nieuwkomers in het bedrijf grondig ondervraagd door de veiligheidsdiensten met behulp van een leugendetectortest. Hiermee wilden ze drugsverslaafden en sympathisanten van de Russische oppositie buiten houden, vooral medestanders van de Russische opposant Alexej Navalny. Daarnaast golden er in het bedrijf heel wat bewakingsmaatregelen, aldus een van de voormalige werknemers aan ‘Bumaga’. Zo waren er “elektronische pasjes, hingen er overal camera’s en werden alle opnames van computerschermen naar de veiligheidsdienst gestuurd”.

Informatieruis

Iedereen die werkzaam was bij deze “trollenfabriek”, zoals een van hen het noemde, wist dat Prigozjin als doel had om “informatieruis” te creëren die de “werkelijke agenda verborgen moest houden”. “Sommige journalisten moesten de mensen afleiden met verhalen over problemen in andere landen, nieuwtjes over lokale beroemdheden of een recensie van een film. Andere journalisten moesten de mensen hersenspoelen met allerlei verhalen over de Special Operation Zone (Rusland noemt de oorlog in Oekraïne een ‘speciale operatie’, red.).”

De voormalige werknemers zitten sinds het sluiten van het bedrijf zonder werk. Het hoofd van de Russische Unie van Journalisten in Sint-Petersburg zou zijn hulp hebben aangeboden om de werknemers te helpen bij het vinden van een nieuwe baan.