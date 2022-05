Onderzoeks­rap­port over feestjes in ambtswo­ning van Britse premier gepubli­ceerd: “Leidingge­ven­den moeten verantwoor­de­lijk­heid nemen”

De Britse topambtenaar Sue Gray heeft haar volledige rapport over het ‘partygate’-schandaal overhandigd aan Downing Street 10, de ambtswoning van premier Boris Johnson. Tijdens de lockdown in het Verenigd Koninkrijk hebben er in en rond Downing Street elke vrijdag feestjes plaatsgevonden. De volgende ochtend lagen de lege flessen en etensresten er nog. Dat stellen enkele medewerkers anoniem aan de Britse openbare oproep BBC.

