“Hij had een kleine penis en kralen onder zijn voorhuid”: 18-jarige maagd onthult seksleven van Wagnerbaas Prigozjin

Wagnerbaas Jevgeni Prigozjin onderhield in Rusland een wel heel buitensporig seksleven: van jonge vrouwen ontmaagden tot kralen in zijn penishuid stoppen voor meer seksueel genot. De Russische nieuwssite The Insider kon op basis van een getuigenis van een meisje - die naar eigen zeggen haar maagdelijkheid aan hem had verkocht - enkele pittige details blootleggen.

De in ongenade gevallen baas van het huurlingenleger had voor zijn verbanning naar Wit-Rusland een roterende harem aan jonge meisjes - allemaal rond de 18 jaar oud - in het Solo Sokos Hotel in Sint-Petersburg, waar ook het hoofdkwartier van Wagner was gevestigd. Masha, een van de meisjes, doet anoniem haar verhaal. Volgens haar waren de dames niet alleen jong, maar ook maagd. Prigozjin gelooft namelijk dat seks met maagden “zijn jeugd kunnen verlengen”. Masha ‘verkocht’ zelf haar maagdelijkheid in 2019, maar heeft nu spijt van die beslissing.

“Ik was achttien jaar oud, woonde in Sint-Petersburg en was diep depressief”, vertelt ze. “Toen ik naar het ziekenhuis moest, ontmoette ik een ander meisje dat uit haar huis was geschopt en echt geld nodig had. Ze vroeg aan mij of ik mijn maagdelijkheid wilde verkopen voor 40.000 roebel (omgerekend 400 euro).” Volgens Masha zou het meisje een commissie krijgen. Hoewel ze “het geld zelf niet zo hard nodig had”, ging ze ervoor.

50 euro

Het meisje werd vervolgens voorgesteld aan de pooier van Prigozjin, een dertigjarige vrouw met lang en donker haar. “Ik moest van haar naar het ziekenhuis om mijn maagdelijkheid te laten controleren.” Bij de receptie moest ze een wachtwoord zeggen: “vrouwensport”, om aan te geven dat ze haar maagdenvlies wou laten controleren. Toen dat in orde was, werd ze naar het beruchte Solo Sokos Hotel aan de westkant van de stad gestuurd. “Daar waren meisjes, geen maagden meer, aanwezig die voor iedere ontmoeting met de Wagnerbaas 5.000 roebel kregen (oftewel 50 euro). Zij waren degenen die me vertelden dat ik hier Prigozjin zou ontmoeten.”

Masha ging naar eigen zeggen “in complete shock” naar de hotelkamer waar zij op hem moest wachten. “Hij begon echter op de verkeerde deur te kloppen en dacht dat ik niet opendeed.” Toen Prigozjin zijn fout inzag en de juiste kamer binnenging, zat Masha roerloos op het bed. “Alles ging heel snel”, getuigt ze. “Hij had een kleine penis en balletjes onder zijn voorhuid. Hij liet nadien gewoon het geld achter op een stoel. Het was in totaal 100.000 roebel: 40.000 (400 euro) voor mezelf en 60.000 (ongeveer 600 euro) voor de pooier.”

Volledig scherm Volgens de Russische online krant The Insider ontving Prigozjin jonge - maar vooral maagdelijke - vrouwen in het Solo Sokos hotel in Sint-Petersburg. © RV

“Altijd seks zonder condoom”

Toen de 62-jarige man afscheid nam, droeg hij haar op om “aardiger te zijn”, vanwege haar “norse gezichtsuitdrukking”. Masha was “een van de ontelbare vrouwen” die Prigozjin bezocht in het hotel. Volgens Masha vergelijkt hij de maagden met wegwerpshampoo die je in de badkamers van hotels terugvindt. “Je opent ze en gooit ze nadien weg.” Masha heeft er in ieder geval heel veel spijt van. “Ik voelde me nadien echt down.”

De Russische onafhankelijke onderzoekskrant ‘The Insider’ kon ook spreken met een vakbondsvertegenwoordiger van de Russische sekswerker. Volgens haar had “Prigozjin altijd seks zonder condoom”, omdat “hij erin geloofde dat het van belang was om zijn energie en lichaamssappen uit te wisselen”.