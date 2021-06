"Hij beschermde Biden": ouders smeken Amerikaanse president om op te komen voor hun zoon die in Russische cel zit

Trevor Reed was marinier onder de regering-Obama. In die hoedanigheid beschermde hij vicepresident Joe Biden. Nu zit de man al twee jaar te verkommeren in een cel in Rusland na een woordenwisseling met Russische agenten. “Hij wordt vastgehouden als een pion in een politiek geschil tussen twee landen waarin hij geen aandeel heeft”, stellen zijn ouders, Paula en Joey Reed. Hun niet mis te verstane boodschap aan de Amerikaanse president luidt dan ook om op te komen voor hun zoon: “Het is tijd om hem weer naar Texas te laten komen”.

Paula en Joey Reed hopen dat tijdens de ontmoeting woensdag tussen Poetin en Biden een oplossing zal gevonden worden voor hun zoon. De ouders smeken presidenten Joe Biden en Vladimir Poetin om een ​​deal te sluiten zodat Trevor eindelijk naar huis kan.

Volledig scherm Trevor Reed tijdens een rechtszitting in maart © AFP

“Theater van het absurde”

Trevor Reed werd in juli 2020 veroordeeld tot negen jaar gevangenisstraf wegens het in gevaar brengen van het “leven en de gezondheid” van Russische politieagenten in een woordenwisseling na een nachtje drinken. Hij en zijn familie hebben de beschuldigingen altijd staalhard ontkend en de Amerikaanse ambassadeur in Rusland, John Sullivan, noemde het proces “het theater van het absurde”.

Onlangs raakte Reed besmet met het coronavirus in de gevangenis. Dat schreef hij in een brief, gedateerd op 7 juni en helemaal in het Russisch - een van de voorwaarden die door het gevangenissysteem worden gesteld. Hij meldde dat hij moest hoesten, pijn had aan zijn longen en was afgevallen, zo weet de Amerikaanse zender CNN die het schrijfsel kon inkijken. Zijn Russische verloofde, Lina Tsybulnik, vertaalde het bericht voor zijn Amerikaanse familie. De voormalige marinier vroeg ook om toiletpapier, vlees en water naar hem te sturen.

Volledig scherm Joey en Paula Reed © CNN

De ouders denken dat hun zoon een doelwit was wegens zijn militaire carrière in de marinierskazerne in Washington en in Camp David onder de regering-Obama. Zijn taken omvatten onder meer het beschermen van de toenmalige vicepresident Biden in Camp David, vertelden ze.

De familie heeft al gesproken met Amerikaans minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken, evenals met de familieleden van een andere voormalige marinier die door Rusland wordt vastgehouden, Paul Whelan.

“President Biden, na 30 maanden onterecht vastgehouden te zijn door de Russische regering, smeek ik u om een ​​einde te maken aan dit afschuwelijke geval van ‘gijzelingsdiplomatie’”, zei Whelan die er eerder was in geslaagd om een gesproken boodschap op te nemen. “Ik ben onschuldig, er heeft geen spionage plaatsgevonden. Het was een proces zonder bewijzen... Breng me alsjeblieft naar huis, naar mijn familie en mijn hond Flora, waar ik thuishoor.” Whelan beschouwt zichzelf als een politieke gijzelaar, die de Russen willen ruilen voor landgenoten die in een Amerikaanse cel zitten.

Volledig scherm Paul Whelan tijdens zijn proces in Moskou in december 2018. © AFP

De ouders van Trevor Reed geloven ook dat hun zoon wordt vastgehouden als onderdeel van de bredere geschillen tussen Rusland en de VS.

“Trevor heeft zich zijn hele leven aan de regels gehouden. Hij heeft niet eens een verkeersboete gekregen”, aldus Paula en Joey in een emotioneel pleidooi. “We maken ons grote zorgen over zijn gezondheid en welzijn en we smeken de presidenten Biden en Poetin om een oplossing te zoeken. Dit heeft al lang genoeg geduurd.”

Gevangenenruil?

De Russische president Vladimir Poetin staat open voor een ruil tussen Amerikaanse en Russische gevangenen. Dat heeft hij gezegd tijdens een interview op de Amerikaanse zender NBC, twee dagen voor zijn ontmoeting met de Amerikaanse president Joe Biden in Genève.

Gevraagd of er een mogelijkheid bestaat dat Paul Whelan en Trevor Reed geruild worden voor Russen die in de VS in de cel zitten, antwoordde Poetin: “Jazeker”.

In hetzelfde interview deed Poetin de westerse beschuldigingen aan het adres van Rusland over cyberaanvallen af als volstrekt onbewezen beweringen. “Wij worden beschuldigd van allerlei zaken, bemoeienis met verkiezingen, cyberaanvallen tegen de VS, enzovoort. Maar niet één keer zijn de beschuldigingen bewezen. Ze worden grotesk en missen elke grond.”

Voor de familie van de twee Amerikanen is het alvast in spanning afwachten of er witte rook komt na de top tussen beide presidenten en of ze hun geliefden snel in de armen zullen kunnen sluiten.