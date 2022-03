“Hier zijn kinderen”: boodschap in grote witte letters kan niet verhinderen dat theater gebombardeerd werd

Er is vooraf gewaarschuwd dat er heel wat kinderen in het gebombardeerde theater in Marioepol aanwezig waren. Op satellietbeelden van het Amerikaanse bedrijf Maxar Technologies is immers te zien hoe aan de voor- en achterkant van het gebouw in grote witte letters “djeti” te lezen stond. Dat is Russisch voor “kinderen”. De boodschap was allicht bestemd voor gevechtspiloten, zodat zij het statige pand links zouden laten liggen. Op het moment van de verwoesting zouden er zich honderden burgers schuilgehouden hebben.