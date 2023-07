Hielpen gemaskerde mariniers de politie bij gevechten met relschoppers in Bretagne? Strijdkrachten doen onderzoek

De Franse strijdkrachten zijn een onderzoek gestart naar een groep van meer dan dertig mensen die afgelopen weekend volgens ooggetuigen in de Bretonse havenstad Lorient gemaskerd de politie hielpen tegen relschoppers en plunderaars. De gemaskerde individuen vochten in het centrum van de stad met relschoppers en hebben naar het zich laat aanzien ook plunderaars op eigen houtje hardhandig aangehouden, aldus Franse media.

De burgemeester, Fabrice Loher, heeft volgens plaatselijke media de bewoners verzekerd dat er in de stad geen enkele militie aan de zijde van de politie is ingeschakeld. Maar zowel de politie, de gemeente als het ministerie van Defensie maken zich zorgen over de incidenten. Er zijn naar schatting 4.000 militairen in Lorient gestationeerd.

De meeste gemaskerde helpers van de politie zouden militairen van marine-eenheden in Lorient zijn geweest. Een van de marinemensen heeft dit zelf tegen een regionale krant gezegd. “Er waren verscheidene eenheden bij betrokken, en we zijn er trots op, we zouden het wanneer nodig zo weer doen. Als je alles in brand steekt, moet je een reactie verwachten.” Tegen de lokale krant ‘Ouest France’ zegt een andere man “Wie we zijn? Dat kan ik niet zeggen, maar ik kan je wel vertellen dat we aan de goede kant staan”. Volgens de krant kennen de gemaskerden elkaar en kwam het initiatief tot het opjagen van de relschoppers volgens de deelnemers zelf ‘spontaan’ van de grond.

Mariniers als ‘privépersoon’

De Maritieme Strijdmacht van Mariniers en Commando’s (Forfusco) die in Lorient het hoofdkwartier heeft, liet snel weten dat het de leiding “niet bekend is dat er leden aan dit soort acties hebben meegedaan, want iedereen weet dat de openbare orde niet de taak van de strijdkrachten, inclusief Forfusco, is”. Maar niet lang daarna zei een woordvoerster dat het weliswaar mogelijk zou zijn dat mariniers als privépersoon aan dergelijke acties hebben meegedaan, maar dat geen enkele eenheid er direct bij is betrokken.

De 17-jarige Nahel overleed vorige week dinsdag in Nanterre, een voorstad van de Franse hoofdstad Parijs. Hij werd door een politieagent doodgeschoten toen hij probeerde weg te rijden bij een verkeerscontrole. Sinds zijn dood werd Frankrijk herhaalde malen opgeschrikt door rellen, plunderingen, brandstichtingen en gewelddadige confrontaties tussen relschoppers en agenten.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

KIJK. Aanhangers van extreemrechts vechten met baseballknuppels