Hezbollah-leider waarschuwt voor escalatie in conflict met Israël

Hezbollah-leider Hassan Nasrallah heeft zaterdag gewaarschuwd voor escalatie van het conflict met Israël. Vrijdag voerde Israël voor het eerst in zeven jaar luchtaanvallen uit op doelen in Libanon. De bombardementen volgden op aanhoudende raketbeschietingen vanuit dat buurland. Bij de wederzijdse beschietingen, waarbij alleen onbewoond gebied onder vuur werd genomen, raakte niemand gewond.

"Wat er de afgelopen dagen is gebeurd, was zeer gevaarlijk en een ontwikkeling die al vijftien jaar niet heeft plaatsgevonden", zei Nasrallah zaterdagavond in een televisietoespraak. Hezbollah zegt niet uit te zijn op oorlog. "Maar we zijn erop voorbereid en zijn er niet bang voor."

Volgens de Hezbollah-leider werd bewust op open terrein geschoten, om een boodschap over te brengen. Maar "we kunnen later escaleren via nog een stap", aldus Nasrallah.

Boze dorpelingen zouden na de Hezbollah-aanval de vrachtwagen met raketwerper hebben verstopt en in beslag hebben genomen. Nasrallah bekritiseerde het voorval. Het Libanese leger zegt vier verdachten te hebben aangehouden in verband met de beschietingen op het buurland. Israël en Libanon zijn officieel in oorlog. Er zijn altijd spanningen aan de grens.