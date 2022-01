Hevige sneeuwstorm in de VS met temperaturen tot -35 graden eist leven van 4 personen

Nieuw bewijs in zaak Madeleine McCann wijst toch naar Duitse hoofdver­dach­te

Onderzoekers wijzen nu toch naar Christian Brückner als hoofdverdachte in de zaak rond de verdwijning van de Britse peuter Madeleine McCann in Portugal. Vorige week werd nog gezegd dat de Duitser een alibi zou hebben, maar volgens de Britse krant The Sun was Brückner toch in de buurt van de peuter op het moment van de verdwijning.

20 januari