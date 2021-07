Hevige moessonregens in India eisen tientallen levens

Zeker veertien mensen zijn gisteren omgekomen bij aardverschuivingen en andere incidenten na hevige moessonregens in India. Honderden mensen moesten uit hun overstroomde huizen worden gered in de getroffen gebieden, in de deelstaat Maharashtra. Het zou gaan om de zwaarste regenval in juli in veertig jaar tijd.