“Het zijn allemaal leugens”: roepende vrouw verstoort bezoek Poetin aan Marioepol

Trump beweert dat hij dinsdag gearres­teerd wordt, roept op tot protest... en krijgt steun uit Rusland

Donald Trump beweert in een bericht op zijn eigen socialemediaplatform Truth Social dat hij komende dinsdag gearresteerd zal worden. De voormalige Amerikaanse president roept zijn aanhangers op om te protesteren. De arrestatie zou kaderen in het onderzoek naar zwijggeld dat betaald is aan pornoactrice Stormy Daniels. Opmerkelijk: Trump krijgt in zijn oproep tot protest steun van de Russische ex-president Medvedev.