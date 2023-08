Het wonderhuis van Lahaina: hoe kon dit pand toch gespaard blijven?

Een apocalyptische scène. Waar je ook kijkt: verkoolde bomen, autowrakken, huizen die tot op hun fundamenten afgebrand zijn. Van de historische stad Lahaina op Maui, het droomeiland van Hawaï, blijft bijna niets meer over. Bijna. Want op deze foto van Stephen Lam voor de San Francisco Chronicle staat één huis aan de vloedlijn van de Pacific dat de verschrikkelijke vlammen blijkbaar gewoon van zich af geslagen heeft.

Het dak ziet eruit als nieuw. De kleur van de muur is helder wit! Geen vonkje lijkt het huis aangetast te hebben. Het lijkt bijna alsof het er na de brand is gebouwd. Of met Photoshop aan toegevoegd. Wat ook de oorzaak is van dit wonder, heel weinig andere inwoners van Lahaina delen het geluk van de eigenaar. Volgens het Pacific Disaster Center en het Amerikaanse Disaster Management Agency Fema werden ongeveer 2.200 gebouwen beschadigd of vernield tijdens de ramp en meer dan 850 hectare land brandde af. Volgens eerste schattingen kost de wederopbouw zo’n 5 miljard euro.

93 doden

Het aantal dodelijke slachtoffers van de bosbranden op Maui is opgelopen tot 93 en kan volgens de lokale autoriteiten de komende uren en dagen nog fors stijgen. Dat komt omdat nog maar een klein deel van het getroffen gebied is uitgekamd. De identificatie van de slachtoffers verloopt erg moeizaam omdat de hitte van het vuur groot was. Nog maar 2 van de 93 dodelijke slachtoffers zijn intussen geïdentificeerd. “Het vuur smolt zelfs metaal”, vertelt politiechef John Pelletier. “Dat maakt identificatie erg moeilijk.” Hij roept familieleden van vermiste personen op om een DNA-test te ondergaan om de slachtoffers te helpen identificeren.

Eerder vandaag meldde de autoriteiten in Maui dat er 93 doden geteld waren, maar dat dit aantal nog kon stijgen. “We willen dat mensen daarop voorbereid zijn”, voegde gouverneur Josh Green van de Amerikaanse staat Hawaï eraan toe op een persconferentie. Dinsdagavond braken ten minste drie grote branden uit op het eiland, aangewakkerd door orkaanwinden. Het vuur, dat nog altijd niet is geblust, legde de historische badplaats Lahaina grotendeels in de as. (EV)

