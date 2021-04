Het ‘wonder van Portugal’: van coronahotspot naar modelland om jaloers op te zijn

In januari zat Portugal nog met hele slechte coronacijfers, maar nu is de situatie zodanig verbeterd dat vele landen met een jaloerse blik kijken. Het aantal besmettingen is al weken spectaculair aan het dalen waardoor Portugal kan versoepelen, terwijl de meeste Europese landen nét verstrengingen hebben afgekondigd. Dit is het wonder van Portugal.

In januari had Portugal nog quasi de hoogste incidentie van Europa (ruim 1.600 per 100.000 inwoners over 14 dagen). De hospitalen barstten uit hun voegen en vaak moesten coronapatiënten op de gang worden behandeld. Soms moesten zieken de hele nacht in de ambulance doorbrengen bij gebrek aan plaats. De voorzitter van de Portugese medische vereniging ANMSP, Ricardo Mexia, beschreef de situatie destijds als “absoluut dramatisch”. Na de noodoproep werden internationale medische teams naar Portugal gestuurd om de lokale artsen bij te staan.

Lees ook In deze Europese landen zijn de terrassen van cafés en restaurants terug open

De rampzalige situatie noopte de Portugese regering op 13 januari tot de afkondiging van een strikte lockdown met gedwongen sluitingen en uitgaansbeperkingen. Na weken op de tanden bijten hebben die harde maatregelen duidelijk hun vruchten afgeworpen.

Bye bye rode lantaarn

Volgens de meest recente cijfers is de incidentie per 100.000 inwoners gemeten over veertien dagen de afgelopen tijd spectaculair gezakt van ruim 1.600 naar een incidentie van 60,25 nu - ter vergelijking in België bedraagt de incidentie momenteel 554. Hiermee is Portugal opgeschoven van de rode lantaarn naar de koppositie. De andere Europese landen zijn op achtervolging aangewezen.

Het aantal Covid-patiënten op de intensivecareafdelingen daalde van ongeveer 1.000 naar 117. In ons land zijn 865 bedden ingenomen op de IC’s door Covid-patiënten.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Gezien de opzienbarende verbetering van de coronasituatie hoeft het niet te verbazen dat er in de media sprake is van het ‘wonder van Portugal’. Drie weken geleden ging een eerste reeks versoepelingen in met onder meer de heropening van de lagere scholen, boekhandels en kappers.

Versoepelingen

Terwijl in andere Europese landen zoals ons land, Frankrijk, Duitsland en Italië de maatregelen nog worden aangescherpt, heeft de Portugese regering vrijdag groen licht gegeven voor de tweede fase van de versoepelingen. Premier António Costa zei dat men deze nieuwe voorzichtige stap heeft durven zetten door de aanzienlijke vooruitgang die is geboekt in de strijd tegen het virus.

Volledig scherm Een horeca-uitbater maakt zijn terras klaar in Lissabon. © REUTERS

De ongeveer 10,3 miljoen inwoners van Portugal mogen hun woonwijk weer verlaten “zonder geldige reden op te geven”. Cafés en restaurants mogen voor het eerst in ruim tweeënhalve maand opnieuw gasten verwelkomen op hun terrassen. Ook musea en galeries, winkels met een verkoopoppervlakte van maximaal 200 vierkante meter, markten en fitnesscentra en andere sportfaciliteiten zoals tennis- en golfterreinen mogen onder strikte voorwaarden heropenen. Klassikale lessen zijn weer toegelaten op middelbare scholen.

Oude normaal

Maar het ‘oude normaal’ is vooralsnog niet aan de orde, ondanks de goede cijfers. De horecagelegenheden mogen hun gasten alleen buiten bedienen - op werkdagen tot 22.30 uur en in het weekend en op feestdagen tot 13.00 uur. Aan elke tafel mogen maximaal vier personen plaatsnemen. Ook wordt het sporten in groep nog niet toegestaan. De grens met Spanje blijft gesloten.

Verwacht wordt dat het onderwijs aan de universiteiten op 19 april kan worden hervat en dat er ook weer zalen voor voorstellingen opengaan. Begin mei heropenen volgens de planning van de regering de restaurants weer volledig hun deuren.

Volledig scherm Terrasjes in Lissabon © AFP

Maar dat de normaliteit nog niet volledig is teruggekeerd, kan de pret voor de Portugezen niet bederven. Opgewonden vullen ze de talrijke terrassen en genieten ze van een stralende lentezon. Achter de mondmaskers zijn er vele blije gezichten.