“Het was geen feestje, het was een zakelijke bijeenkomst met kaas en wijn”: woordvoerster Boris Johnson grapt over kerstfeestje zonder coronamaatregelen in Downing Street 10

In Groot-Brittannië is ophef ontstaan nadat beelden van vorig jaar zijn uitgelekt waarop de toenmalige woordvoerster van premier Boris Johnson grapt over een kerstfeestje in Downing Street 10, de ambtswoning van de premier. Johnson, die enkele dagen voordat het feestje zou hebben plaatsgevonden strenge regels had aangekondigd voor tijdens de kerstdagen, ontkent dat een feestje plaatsvond waarbij de regels niet gerespecteerd werden. Nabestaanden van Covid-19-slachtoffers eisen echter verontschuldigingen.

Geruchten over een kerstfeestje in de ambtswoning van Boris Johnson, in december vorig jaar, doken recent voor het eerst de kop op. Een anonieme bron verklaarde volgens BBC vorige week nog dat “tientallen” mensen aanwezig waren op een personeelsfeestje op 18 december. Er zou eten en drinken geweest zijn, er zouden spelletjes zijn gespeeld en het feestje zou tot na middernacht geduurd hebben, verklaarde de bron.

Op dat moment golden in Engeland strenge coronamaatregelen, en bijeenkomsten met meer dan twee personen waren enkel toegelaten wanneer dat noodzakelijk was voor het werk. Britten hadden bovendien net de boodschap gekregen dat ze de kerstdagen in beperkte kring zouden moeten doorbrengen. “Deze kerst is het van vitaal belang dat iedereen de grootst mogelijke verantwoordelijkheid toont", zei premier Johnson daarover op een persconferentie twee dagen voor het feestje in zijn ambtswoning.

Premier Johsnon zou zelf niet aanwezig geweest zijn op dat moment. Intussen heeft hij wel bevestigd dat er die dag een bijeenkomst was in Downing Street. Hij ontkent echter dat het om een feestje ging, en hamert erop dat de coronamaatregelen steeds werden gerespecteerd.

Kaas en wijn

Toch werd op het kabinet van de premier kort na de bijeenkomst al rekening gehouden met mogelijk moeilijke vragen erover, zo blijkt uit de gelekte beelden. Toenmalig woordvoerster Allegra Stratton krijgt tijdens een oefenpersconferentie op 22 december enkele vragen voorgeschoteld van collega’s, maar komt niet verder dan wat grappen en grollen. “Zou de premier een kerstfeestje goedkeuren”, vraagt een stafmedewerker. Stratton lacht, en vraagt zich af wat het antwoord is op die vraag. “Ik weet het niet,” klinkt het uit de zaal. “Het was geen feestje, het was kaas en wijn.” Als Stratton de bijeenkomst met kaas en wijn een “zakelijke meeting” noemt, barsten alle aanwezigen in lachen uit. “Dit wordt opgenomen”, zegt ze dan, waarna ze opnieuw serieus probeert een antwoord te formuleren. “Dit fictieve feestje was een zakelijke bijeenkomst”, herhaalt ze. Vervolgens begint ze opnieuw te lachen: “Er werd geen afstand gehouden.”

Excuses

Nabestaanden van Covid-19-slachtoffers eisen nu een verontschuldiging van de premier. “Mijn vader, die in goede gezondheid was, stierf in februari aan Covid-19", vertelt Safiah Ngah. Ze herinnert zich hoe zij en haar familie er vorige kerstperiode alles aan deden om elkaar te beschermen voor het virus. “Helaas was het niet genoeg”, klinkt het. “Om dan te weten dat iets verderop, in de ambtswoning van de premier, een kerstfeest werd gehouden zonder respect voor de maatregelen die ze zelf hadden geïmplementeerd, daar word ik ziek van.”