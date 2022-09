Het waanzinnige verhaal van de Britse meester-oplichter die in Groot-Bijgaarden is gearresteerd: “Ik ben een spion, je leven is in gevaar, geef me geld”

In Groot Bijgaarden is vrijdag meester-oplichter Robert Hendy-Freegard (51) gearresteerd. De Brit, die eerder in de cel zat omdat hij verschillende mensen meer dan een miljoen euro armer had gemaakt, was op de vlucht nadat hij twee Franse gendarmes had aangereden. Zijn verhaal is zo waanzinnig dat je het op Netflix twee keer kan bekijken: in de docureeks ‘The Puppet Master’ én in de film ‘Rogue Agent’.