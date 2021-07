Het volgende coronadrama? Gezondheidssysteem in Tunesië "stort in elkaar"

Ruzie bij Belgisch koppel in Spanje: man (65) neergesto­ken met keukenmes

17:50 Een ruzie in het appartement van een Belgisch koppel in Spanje is zwaar uit de hand gelopen. Een 51-jarige vrouw plantte een keukenmes tussen de ribben van haar 65-jarige echtgenoot. Die liep zwaargewond en hevig bloedend de straat op om hulp te vragen. Het slachtoffer zou niet in levensgevaar zijn. Zijn echtgenote is aangehouden voor poging tot doodslag.