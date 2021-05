Het verscholen #MeToo-verhaal van Bill Gates: “Als je dit ongemakkelijk vindt, doe dan alsof het nooit is gebeurd”

Elon Musk hoopt Duitse Teslafa­briek tegen eind dit jaar operatio­neel te krijgen

17 mei Tesla-CEO Elon Musk heeft de hoop uitgesproken dat er eind 2021 auto's van de band zullen rollen in de nieuwe fabriek van de autoproducent vlak bij de Duitse hoofdstad Berlijn. Tijdens een reis naar onze oosterburen klaagde hij echter dat voorspellingen doen moeilijk is, niet in de laatste plaats vanwege "bureaucratische obstakels".