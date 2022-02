Het verhaal van Iryna (52): de Oekraïense strijdster die vocht tegen Russische tanks voor de toekomst van haar kleinkinderen

“Wie wil de verdediging van Kiev helpen versterken?” Het was het laatste bericht dat de 52-jarige Iryna Tsvila uit de Oekraïense hoofdstad plaatste op sociale media. Toen de Russen haar land binnenvielen, trok ze opnieuw haar legeruniform aan. Want ze wou verzekeren “dat haar kleinkinderen konden opgroeien in Oekraïne”. De vrouw, een moeder, leerkracht en tuinier stierf vandaag in de Slag om Kiev terwijl ze probeerde de opmars van Russische tanks te stoppen. “Wat het moeilijkste is aan oorlog? Mensen verliezen, daar wen je niet aan.”