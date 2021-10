Het verhaal achter deze emotionele ‘Foto van het Jaar’

Wonderschoon en hartverwarmend, zo tragisch en intriest tegelijk. Veel lagen, veel emoties. Dit shot van de Turkse fotograaf Mehmet Aslan heeft het allemaal. Het pakkende beeld werd dit jaar de “Foto van het Jaar” bij de prestigieuze Siena International Photo Awards . Maar wie zijn die twee mooie mensen in de foto? En wat is hun verhaal?

Het is een beeld dat aan je ribben blijft plakken. De gulle lach en de liefde die er zowel bij de papa als zijn zoontje vanaf spatten, de kracht, de weerbaarheid. Maar ook die pijnlijke realiteit van duidelijk heel wat tegenspoed in het leven. Dat is dan ook de passende titel van deze foto: ‘Hardship of Life’.

Oorlog in Syrië

Links zien we vader Munzir. Hij houdt zijn zoontje Mustafa liefdevol en hoog in de lucht, terwijl hij balanceert op een kruk. Munzir verloor zijn rechterbeen bij een bombardement in een bazaar in de Syrische provincie Idlib.



Zijn nu 5 jaar oude zoontje Mustafa werd geboren zonder benen en armen door het zogenaamde tetra-ameliesyndroom. Dat is een weinig voorkomende aangeboren afwijking die gekenmerkt wordt door de afwezigheid van alle ledematen. De aandoening zou het gevolg zijn van medicatie die zijn mama Zeynep moest innemen nadat ze ziek was geworden door zenuwgas dat werd gebruikt tijdens de oorlog in Syrië.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De foto werd genomen in het district Reyhanli in de Turkse provincie Hatay, aan de grens met Syrië. Daar verblijft het gevluchte gezin nu al drie jaar. De kleine Mustafa zal in de toekomst speciale elektronische protheses nodig hebben, maar die zijn helaas nog niet beschikbaar in Turkije. Het gezin hoopt dat, nu deze foto dankzij de fotowedstrijd plots de hele wereld begint rond te gaan, ze misschien hulp krijgen voor Mustafa.

Wankel moment van geluk

Het beeld werd door een internationale jury uit duizenden inzendingen gekozen. Eén jurylid vat het samen als een wankel moment van geluk. “Het geluk van de vader en zijn zoon, is hier, terwijl de man op één been staat, heel precair”, zegt Kataoka Hideko, directeur fotografie bij Newsweek Japan. “Mijn hart, dat even helemaal werd gepakt door dit moment van vreugdevolle liefde, wordt overschaduwd door het moeilijke leven dat deze mensen hun deel is, een grote kost die de oorlog heeft nagelaten.”

Bekijk hier ook de winnaars in specifieke deelcategorieën van de Siena International Photo Awards 2021.