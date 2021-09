Het verborgene ligt in Solesmes: dit is de Franse abdij waarin Roger Vangheluwe leeft

Roger Vangheluwe (84), de gewezen bisschop van Brugge die ontslag nam nadat aan het licht was gekomen dat hij kinderen seksueel misbruikt had, leeft in de Sint-Pietersabdij in het Franse dorpje Solesmes. Samen met vijftig monniken staat hij er iedere dag om vijf uur ‘s ochtends op, voor een bijzonder afgezonderd leven vol gebeden en zeven zangstonden per dag.

Ora, lege et labora. Bid, lees en werk. Dat is tegenwoordig het credo van Roger Vangheluwe, als we de monniken van de Abbaye Saint-Pierre mogen geloven. Het is namelijk in hun klooster in het dorpje Solesmes, zo’n 250 kilometer ten zuidwesten van Parijs, dat Vangheluwe zijn dagen slijt. Dat schrijft weekblad ‘Humo’ op basis van een tussenarrest van de Brusselse kamer van inbeschuldigingstelling van operatie Kelk. Het zogenaamde verborgene, waarin Vangheluwe zei te verblijven, is dus niet meer zo geheim.

Quote De 50 monniken die er leven, mogen drie à vier keer per jaar bezoek ontvangen. Roger Vangheluwe in principe niet.

De laatste keer dat de gevallen bisschop een teken van leven gaf was in 2011, toen hij praatte met het VT4-nieuwsmagazine ‘Vlaanderen Vandaag’. Het jarenlange seksueel misbruik van zijn neef, dat een jaar eerder aan het licht was gekomen en waarna hij ontslag moest nemen als bisschop van Brugge, zette hij toen weg als “een relatietje”. Op het moment van het interview verbleef hij in La Ferté-Imbault, in de Loirestreek. Na de commotie die op het tv-optreden volgde moest hij daar opkrassen. Waar hij sindsdien verbleef was een goed bewaard geheim. Officieel staat zijn domicilie nog in de Heilige-Geeststraat in Brugge, het bisdom, maar in werkelijkheid is dat Place Dom Guéranger in Solesmes. Een machtig en tegelijk romantisch ogend fort op de oever van de Sarthe.

Volledig scherm Roger Vangheluwe in 2008, toen hij nog bisschop van Brugge was. © BELGA

De vijftig monniken die er wonen staan op weekdagen om vijf uur op, zodat ze zeker zeven keer per dag met het koor liturgische gebeden kunnen zingen. In totaal doen ze dat wekelijks zo’n 35 uur. De abdij - waar de Nederlandse zanger en cabaretier Wim Sonneveld trouwens werd gedoopt - is over de hele wereld bekend voor haar Gregoriaanse gezangen, die ze al sedert 1930 opneemt.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

In 1010 werd het klooster opgetrokken. Sedertdien leeft iedereen er volgens de kloosterregels van de heilige Benedictus. Al zeggen de monniken zelf dat ze die regels op een moderne manier proberen te interpreteren. “We kijken vooral naar de toekomst, minder naar het verleden. We blijven mannen van de wereld vandaag, net zoals Jezus ook een man van zijn tijd was.” Concreet halen ze het voorbeeld van het internet aan. “We hebben geen radio noch tv, maar verschillende departementen van de abdij hebben wel toegang tot het internet. Als het selectief wordt gebruikt, is het een prachtig middel waarmee we beter onze afzondering kunnen behouden. Veel taken waarvoor we vroeger het klooster moesten verlaten kunnen we dankzij het internet nu tussen deze vier muren doen”, klinkt het op de verzorgde website van de abdij.

Quote Voor 40 euro kan je een nacht in de abdij verblijven, al slaap je dan wel in een apart gastenhuis.

Zelfs voor een klooster te zijn - doorgaans niet de plek waar alle deuren van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat wagenwijd open staan - is de Abbaye Saint-Pierre wel heel gesloten. Als bezoeker geraak je niet verder dan een winkel, waar onder meer cd’s met Gregoriaanse gezangen en spirituele boeken - de meesten door eigen monniken geschreven - worden verkocht. Er is ook een mogelijkheid om er te verblijven voor veertig euro per nacht, maar dan slaap je wel in een apart gastenhuis.

Volledig scherm In 1010 werd het klooster opgetrokken. Sedertdien leeft iedereen er volgens de kloosterregels van de heilige Benedictus. Al zeggen de monniken zelf dat ze die regels op een moderne manier proberen te interpreteren. © Tim Dirven

Het wassen van de kleren, ze herstellen, schoenen maken, boeken binden, schilderen, sleutelen aan de elektriciteit of centrale verwarming: al die zaken doen ze in de abdij zelf. “Zodat we de hulp van buitenaf kunnen beperken.” Ook de prachtige tuin die meer weg heeft van een park onderhouden ze zelf. Familie-uitstapjes staan hier niet op de planning. “Contact met familie onderhouden we door hen te schrijven. Drie à vier keer per jaar mogen ze op bezoek komen.”

Roger Vangheluwe krijgt in principe geen bezoek meer, “voor de rest van zijn leven”, zo zegt de woordvoerder van de huidige bisschop van Brugge in Humo. “Rome heeft hem verplicht in een gesloten gemeenschap te verblijven.” Vangheluwes advocaat Joris Van Cauter voegt eraan toe dat de man zich nooit meer in het openbaar zal tonen. Wat ook nooit zal gebeuren, is dat Vangheluwe wordt gestraft voor zijn daden. De feiten zijn verjaard.

Volledig scherm Roger Vangheluwe tijdens een uitgebreid tv-interview in 2011. © vt4