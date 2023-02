Het trauma van de oorlog laat diepe sporen na bij Olena Zelenska: “Ik ben in behandeling”

Olena Zelenska, de 45-jarige first lady van Oekraïne, spreekt in een interview met het Duitse weekblad ‘Die Zeit’ over haar functioneren als presidentsvrouw in tijden van oorlog en haar rol als moeder. Het trauma van de oorlog laat diepe sporen na.

KIJK. Dit is Olena Zelenska, de vrouw van president Zelensky

Ze ziet haar man, Volodymyr Zelenskyy, “misschien een keer per week” voor de lunch. Ze verblijven nochtans allebei in dezelfde stad, in Kiev. Toch leven ze sinds de invasie gescheiden van elkaar. “Ik wilde dat ik hem vaker kon zien, maar dat is niet mogelijk om veiligheidsredenen. En omdat mijn man non-stop werkt”, vertelt Zelenska. In de eerste maanden van de oorlog zou het koppel elkaar zelfs niet hebben gezien.

De oorlog in Oekraïne, die inmiddels al een jaar aan de gang is, veroorzaakt ook diepe wonden bij de presidentsvrouw. In het interview spreekt ze openlijk over psychische problemen die ze, net als veel van haar landgenoten, ondervindt.

Quote Deze constante druk maakt iedereen in ons land geestelijk en lichame­lijk ziek Olena Zelenska

“Deze constante druk maakt iedereen in ons land geestelijk en lichamelijk ziek. Ik ben zelf meter van een therapieprogramma voor getraumatiseerde kinderen Oekraïne. We organiseren een soort kamp voor degenen die hun ouders, zussen of broers hebben verloren. We zorgen voor mensen die niets kunnen eten of voelen”, zegt ze.

En dan geeft ze toe: “Maar met mij gaat het zelf ook niet veel beter.” Op de vraag of ze ook psychologische hulp zoekt, zei ze: “Ja, ik ben ook in behandeling. Ik denk niet dat ik dat moet verbergen.”

Volledig scherm Olena met haar man Volodymyr Zelensky © Instagram

Slapen is ook moeilijk voor Zelenska. “Als ik ‘s nachts wakker lig in bed, kijk ik naar mijn kind dat naast me slaapt. En als de wekker gaat en mijn kind wordt niet wakker, dan weet ik het niet meer: moeten aan de dag beginnen? Of moet ik het kind laten slapen? Soms ben ik ‘s ochtends doodmoe, maar moet ik weer energie uitstralen, werken, anderen inspireren.”

Om zichzelf af te leiden, sport ze een paar keer per week. “Ik doe wat gymnastiek en soms jog ik ook. Dan vergeet ik al het andere even. Ik heb ook geprobeerd om te mediteren. Ik dacht dat het me zou helpen, maar het werkt niet.” Ze vertelt dat haar man ook sport en krachttraining doet. “Dat heeft hij nodig, het leidt hem een ​​beetje af.”

Volledig scherm Olena Zelenska © REUTERS

De oorlog veranderde sowieso “absoluut alles”. “Mijn gedachten van vroeger lijken nu belachelijk. Sinds februari vorig jaar gaat het eigenlijk alleen om reddingsacties. Dat klinkt misschien pathetisch, maar mijn leven draait om het helpen van andere mensen”, besluit Zelenska.