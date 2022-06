Het tragische verhaal achter ‘amber alerts’: Amber Hagerman werd op 9-jarige leeftijd vermoord, maar door haar konden duizenden andere kinderen gered worden

Met een ‘amber alert’ vraagt de politie de bevolking om uit te kijken naar een vermist kind in levensgevaar. Maar van waar komt die benaming eigenlijk? Het begrip ‘amber alert’ kent zijn oorsprong bij het Amerikaanse meisje Amber Hagerman. Amber, die geboren werd op 25 november 1986, woonde samen met haar ouders en broer in de Amerikaanse staat Texas. In 1996 werd het 9-jarige kind ontvoerd door een vreemde man. Kort daarna werd het meisje dood teruggevonden. Vandaag, 26 jaar na de feiten, is de dader nog altijd niet gevat.

Amber Hagerman was 9 jaar oud toen ze op 13 januari 1996 werd ontvoerd. Het kind was samen met haar broertje Ricky aan het fietsen op een verlaten parkeerplaats van een oude supermarkt in de Texaanse stad Arlington, niet ver van het huis van hun grootmoeder. Ricky, die destijds 5 jaar was, ging eerder terug naar het huis van zijn oma. Amber wou nog even blijven om wat meer te fietsen. Enkele minuten later werd het meisje echter van haar fiets gesleurd door een man, die haar meenam in zijn pick up-truck.

Jim Kevil, een gepensioneerde die in de buurt van de parkeerplaats woonde, was de enige getuige van de ontvoering en verwittigde onmiddellijk de politie. Volgens Kevils beschrijving was de kidnapper een witte of Latijns-Amerikaanse man van gemiddelde lengte en met een leeftijd tussen 20 en 40 jaar. “Ik zag Amber fietsen, ze was alleen. Dan zag ik een zwarte pick up. De man reed op de parking, sprong uit zijn auto en greep haar vast. Toen ze schreeuwde, twijfelde ik er niet over dat de politie op de hoogte moest worden gebracht, dus belde ik hen”, vertelde de man over die bewuste dag.

De hele stad ging samen met de FBI op zoek naar enig spoor van het meisje. Voor de ouders van het kind was de onwetendheid ondraaglijk.

Lichaam gevonden

Vier dagen nadat Amber vermist raakte, trof een man die zijn hond aan het uitlaten was een drijvend lichaam aan in een rivier, op amper zes kilometer van de parking waar het kind verdween. De grootste nachtmerrie van Ambers ouders werd daarmee realiteit: het lichaam bleek dat van hun dochter te zijn. Volgens de autoriteiten was er sprake van moord, aangezien er meerdere snijwonden te zien waren aan Ambers keel. Daarnaast werd geloofd dat de dader in de buurt woonde.

Richard Hagerman, Ambers vader, wilde destijds niet geloven dat zijn dochter dood was. De man bleef dan ook enige tijd volhouden dat Amber nog leefde.

De autopsie van het lichaam toonde aan dat Amber de eerste twee dagen na haar ontvoering nog in leven was. Volgens sommige bronnen zou ze in die tijd mishandeld en seksueel misbruikt zijn, maar dat werd nooit bevestigd door de politie van Arlington.

Hoewel meer dan vijftig politieagenten dag en nacht aan de zaak werkten, werd Amber’s kidnapper en moordenaar nooit gevat, onder meer door een gebrek aan DNA en ander bewijsmateriaal. Volgens hoofdonderzoeker Mike Simonds had het water van de rivier de meeste sporen op het lichaam van Amber weggespoeld. Bovendien was er de dag voor Amber gevonden werd een zware storm, waardoor het water nog wilder was.

“We willen gerechtigheid”

De zaak-Amber Hagerman kent tot op de dag van vandaag geen ontknoping. Tijdens een persconferentie die in 2016 werd gehouden naar aanleiding van het 20-jarige bestaan van de verdwijningszaak, vertelde Amber’s broer Ricky dat hij destijds “niet echt wist” wat er allemaal aan de hand was. Hij riep iedereen die meer informatie zou hebben ook op om naar voren te treden. “We willen dit hoofdstuk afsluiten en hopen op gerechtigheid”, klonk het toen.

Op een persconferentie in 2021, 25 jaar na Ambers dood, zei de politie over genetisch bewijs te beschikken. “We leggen bewijsmateriaal voor dat we al 25 jaar bijhouden en waarvan we denken dat het mogelijk een DNA-profiel kan opleveren.” De autoriteiten weigeren tot op vandaag om de zaak als een ‘cold case’ te bestempelen, aangezien er nog dagelijks tips binnenkomen. De politie gelooft bovendien dat de dader nog leeft.

Duizenden levens gered

Het verhaal van Amber Hagerman is zonder twijfel tragisch, maar heeft wel een positieve impact gehad op de manier waarop verdwijningszaken van kinderen worden aangepakt.

In de nasleep van Ambers verdwijning raakte een inwoner van Texas, Diana Simone, zeer betrokken bij de zaak en pleitte ze voor de invoering van een waarschuwingssysteem voor vermiste kinderen. Amber’s dood was voor haar een openbaring, aangezien het drama vermeden had kunnen worden als er een snel informatiesysteem had bestaan. Simone kwam bijgevolg op het idee om een telefoonsysteem te implementeren waarmee informatie over vermiste kinderen kon worden gedeeld.

De vrouw stelde aan een plaatselijk radiostation voor om verdwijningen van kinderen uit te zenden. Het idee werd uiteindelijk opgepikt door de autoriteiten en negen maanden later werd het eerste ‘amber alert’ in de regio in werking gesteld. Bij het derde alarm kon een ontvoerd kind binnen amper 45 minuten gered worden.

Tegenwoordig is een ‘amber alert’, dat staat voor ‘America’s Missing: Broadcast Emergency Response’, een succesvol gecoördineerd reactiesysteem dat waarschuwingen uitzendt op digitale verkeersborden, radio, televisie en draadloze apparaten wanneer een ontvoerd kind in levensgevaar verkeert. Op die manier heeft Amber Hagerman de afgelopen 26 jaar duizenden kinderlevens gered. “Als Amber er niet was geweest, hadden we vandaag ook geen amber alert”, aldus Donna Will, de moeder van het kind.