Het tragische lot van Saman Abbas: vermoord door eigen familie omdat ze weigerde met neef te trouwen

Het lot van Saman Abbas (19) blijft in Italië de gemoederen beroeren. Het meisje werd meer dan waarschijnlijk vermoord door haar familie omdat ze een gedwongen huwelijk in haar thuisland Pakistan weigerde. Haar lichaam is na anderhalf jaar echter nog steeds niet teruggevonden. Haar vader Shabbar vluchtte naar Pakistan, maar kon daar nu gearresteerd worden. Het is al de vierde aanhouding in deze zaak.

Saman kreeg eind 2020 van haar ouders te horen dat ze verplicht in het huwelijksbootje zou moeten stappen met een neef. In paniek lichtte het meisje - toen nog minderjarig - de sociale diensten van haar woonplaats Navallara (regio Emilia-Romagna) in. De politie plaatste haar vervolgens in een opvangtehuis, waar ze enkele maanden zou verblijven.

Op 11 april 2021 keerde Saman terug naar haar ouders. Die waren er intussen via sociale media echter achter gekomen dat hun dochter een liefje had. De druppel die de emmer deed overlopen, zou later blijken. Een duister plan werd in werking gezet.

Volledig scherm De Pakistaanse Saman Abbas (19) is vermist sinds eind april. © RV

Spades en koevoet

Het kleinere broertje van Saman zou later verklaren dat de familie op 30 april samenzat. De ouders, de nonkel en twee neven bespraken hoe ze hun ‘rebels’ familielid uit de weg zouden ruimen.

Enkele uren later werd de daad bij het woord gevoegd: een camera registreerde hoe Saman door haar ouders vanuit de boerderij naar een veld in de buurt begeleid werd. Vijf minuten later keerden ze al terug, zonder hun dochter. Opvallend: de rugzak die zij bijhad, droegen ze nu zelf in de hand. Eerder waren op de beelden ook de oom en de twee neven te zien, met spades, een grote plastic zak en een koevoet op zak.

Volledig scherm Op deze bewakingsbeelden zijn de twee neven en de oom van Saman te zien. De spade diende allicht om een graf te delven. © EPA

Alle betrokkenen vluchtten daarop weg uit Italië. Toen agenten op 5 mei Saman kwamen zoeken, troffen ze enkel een leeg pand aan.

“Veilig in België”

De vader van Saman verklaarde enkele weken later aan de Italiaanse pers dat hij en zijn vrouw in Pakistan zaten “vanwege een dringend familieprobleem”. “Onze dochter zit veilig en wel in België”, klonk het.

Na een afgeluisterd telefoongesprek wist de politie echter beter. Shabbar had daarin immers verklaard dat zijn dochter vermoord was omdat ze zijn eer bezoedeld had.

Volledig scherm Onder meer het huis van de neven van Saman Abbas werd doorzocht met een speurhond. © EPA

Bus richting Spanje

Het speurwerk leverde snel resultaat op. De oom en een van de neven konden in het zuiden van Frankrijk gearresteerd worden toen ze een bus richting Spanje wilden nemen. In februari van dit jaar liep ook de andere neef tegen de lamp in de buurt van Barcelona.

Shabbar wist wel lange tijd uit de handen van het gerecht te blijven. Tot vorige dinsdag dus... Moeder Nazia Shaheen is zo nog de enige op vrije voeten. Volgens haar echtgenoot is ze teruggekeerd naar Europa, maar daar hechten de speurders weinig geloof aan.

Het proces, dat in 2023 start, moet nog veel antwoorden bieden. Volgens de kleinere broer van Saman was het echter de oom die de uiteindelijke moord gepleegd heeft. Met het akkoord van de ouders en de neven dus...