Het stillere protest naast de gewaagde actie van tv-medewerkster Marina Ovsyannikova: ontslaggolf bij Russische staatsmedia

Iedereen kent sinds maandag Marina Ovsyannikova, ook buiten Rusland. De 44-jarige Ovsyannikova is producer bij Channel One, een zender die onder controle van het Kremlin staat. En daar had ze genoeg van. Ze verscheen maandagavond tijdens het nieuws live in beeld met een boodschap tegen de oorlog in Oekraïne. Ze staat niet alleen, maar bij veel van haar collega’s is het protest eerder stil: ze dienen hun ontslag in.

Ze kreeg bedankingen voor haar actie van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Hij riep iedereen die voor Russische staatsmedia werkt op om ontslag te nemen. Enkele uren na het protest van Marina Ovsyannikova live op de staatstelevisie kwamen drie ontslagen aan het licht. Haar collega bij Channel One, Zhanna Agalakova, stapte op als Europa-correspondent en twee journalisten van concurrent NTV dienden ook hun ontslag in. Lilia Gildeyeva, die er sinds 2006 als presentatrice werkte en Vadim Glusker die er bijna 30 jaar in dienst was.

Volgens de BBC zijn er ook geruchten over een andere staatszender, VGTRK, waar er massaal journalisten zouden opstappen, maar dat is niet bevestigd. Tv-presentator Sergei Brilev ontkende alvast de vermoedens dat hij erbij was, en wees erop dat hij meer dan een week op zakenreis was.

Ook de voormalige hoofdredactrice van RT, Maria Baronova, is weg bij de zender die de lijn van het Kremlin volgt. “Ik had een grote liefde in mijn leven, Rusland, en die is nu dood”, zei ze. Ze kantte zich openlijk tegen de Russische inval in Oekraïne.

Volledig scherm Maria Baronova tijdens een protestactie tegen Poetin in april 2017, twee jaar voor ze aan de slag ging bij RT. Daar is ze nu opgestapt. © REUTERS

Nog andere journalisten bij RT, ook buitenlandse, besloten hun job op te zeggen. Zoals correspondente in Londen, Shadia Edwards-Dashti. Zij deed dat op de dag dat Rusland in Oekraïne binnenviel, net als haar Britse collega in Moskou, Jonny Tickle. Ook de Franse presentator van RT, Frédéric Taddeï, stapte op, “uit loyaliteit tegenover zijn land”. Enkele dagen later verbood de EU de uitzendingen van de staatsgecontroleerde zender en van Sputnik, wegens hun “campagne van desinformatie, manipulatie van informatie en verdraaiing van de feiten”.

Nog een collega van Marina Ovsyannikova is talkshowhost Ivan Urgant. Hij heeft vakantie opgepakt, maar is van plan terug te keren. Op Instagram schreef hij bij een zwart vierkant: “Angst en pijn. Geen oorlog.”

Alla Poegatsjova (72) en Maksim Galkin (45) vormen het bekendste celebkoppel in Rusland. Ook zij zijn er even tussenuit op vakantie. “Er kan geen rechtvaardiging zijn voor oorloog! Geen oorlog!”, klonk het op hun Instagram.