“Het spelletje van de zomer: waar is Émile?”: Frans weekblad Charlie Hebdo choqueert met karikatuur van vermiste peuter

Een cartoon van Charlie Hebdo veroorzaakt opnieuw heel wat commotie. Het Franse satirische blad deelde eerder deze week een karikatuur van de tweejarige Émile, de Franse peuter die al bijna een week vermist is. “Het spelletje van de zomer: waar is Émile”, zo staat te lezen bij een portret van de jongen. “Onfatsoenlijk”, luiden de boze reacties op sociale media. “Vinden jullie dit nu echt grappig?”

Het satirische weekblad deelde de opmerkelijke cartoon afgelopen woensdag op Twitter. “Het spelletje van de zomer: waar is Émile? Hier alvast een tip: ezels houden erg veel van paardenbloemen”, zo staat er bij een portret van de peuter geschreven. De cartoon, die ondertekend is door een zekere Félix, is gebaseerd op de foto van de kleine Émile die momenteel de wereld rondgaat. Het intussen bekende beeld toont de jongen met een paardenbloem achter zijn oor.

De tweejarige Émile verdween afgelopen zaterdag uit de tuin van zijn grootouders in het dorp Le Vernet, in het zuidoosten van Frankrijk. Er werd meteen een grootschalige zoekactie op poten gezet, maar na vijf dagen waren er nog steeds geen aanwijzingen. Donderdagavond besloten de speurders om de zoekacties te staken. Volgens de autoriteiten is het verontrustend dat zelfs bloedhonden geen enkel spoor van de jongen konden vinden. De politie houdt rekening met alle pistes, ook de criminele.

KIJK. De tweejarige Émile verdween afgelopen zaterdag in het Franse bergdorpje Le Vernet

Heel het land leeft mee met de familie van Émile en hoopt op een goede afloop. Volgens velen is de cartoon van Charlie Hebdo dan ook misplaatst en kwetsend. “Jullie zijn uitschot”, reageert iemand op Twitter. “Onfatsoenlijk, er zijn grenzen die niet overschreden mogen worden”, klinkt het voorts. “Vinden jullie dit nu echt grappig?”, vraagt een internetgebruiker zich af. “Charlie is altijd al zo geweest, maar het is foute timing. Het toont geen respect voor de familie, die momenteel door een hel gaat”, reageert iemand anders.

Het is zeker niet de eerste keer dat cartoons van Charlie Hebdo de wenkbrauwen doen fronsen. In januari 2015 drongen twee terroristen de redactie van het magazine binnen nadat het blad een spotprent van de profeet Mohammed had gepubliceerd. De twee daders doodden er in totaal twaalf mensen, elf anderen raakten gewond. Ondanks het drama blijft Charlie Hebdo controversiële cartoons maken. Zo deelde het blad afgelopen februari nog een tekening van de ravage van de zware aardbeving in Turkije en Syrië, met daarbij de kwetsende tekst “het is niet eens nodig om tanks te sturen!”. Bij de aardbeving vielen in totaal meer dan 59.000 doden.