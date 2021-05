Het schrijnende gezicht van het Israëlisch-Palestijnse conflict: deze kinderen wilden geen oorlog, maar ze hebben die wel met hun leven betaald

OVERZICHT. Deze landen geven de leukste beloningen aan gevacci­neer­den

14 mei In heel wat landen zijn de vaccinatiecampagnes volop aan de gang. Toch is niet iedereen overtuigd van de doeltreffendheid van de coronavaccins. Zo willen sommigen een prik in de bovenarm liever vermijden. Een aantal landen proberen zulke twijfelaars te overtuigen met behulp van enkele inventieve beloningen. Een overzicht.