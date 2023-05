Het schokkende moment waarop politie ‘slapende’ politicus achter stuur betrapt met crackpijp: “Wat denk je dat de kiezers zullen zeggen?”

ANALYSE. De strategie van Trump om opnieuw president te worden

Donald Trump (76) ligt in poleposition om de Republikeinse presidentskandidaat te worden. En zo stevenen we volgend jaar mogelijk af op een nieuw duel tussen hem en Joe Biden (78). Heeft hij lessen getrokken uit zijn verkiezingsnederlaag in 2020? Wat we nu al weten: Trump wist nog voor Biden zijn intrek had genomen in het Witte Huis dat hij vier jaar later opnieuw president wou worden.